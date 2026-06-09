Fire Emblem: Fortune's Weave è stato presentato durante il Nintendo Direct: ecco quando esce

Nel corso del Nintendo Direct di oggi pomeriggio, è stato finalmente presentato con un trailer Fire Emblem: Fortune's Weave per Nintendo Switch 2, di cui è stata svelata la data d'uscita ufficiale: il 17 settembre 2026.
La storia è incentrata su quattro eroi, ognuno con le sue motivazioni, tra la ricerca di cari scomparsi, il desiderio di trovare una sfida da combattere e la voglia di vendicarsi di un torto subito.
I combattimenti si svolgono in un'arena e sono in linea con quelli tipici della serie, ossia sono tattici a turni.
Sul finale è stato mostrato che durante il torneo avverrà qualcosa che risveglierà le forze del male, attivando quella che sembra la storia principale.
Insomma, per la seconda metà dell'anno Nintendo ha già svelato l'arrivo di un titolo appartenente a una delle sue serie storiche.
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