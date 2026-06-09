Il nuovo trailer di Rhythm Paradise Groove svela la data di uscita su Nintendo Switch

Il Nintendo Direct di giugno si è aperto a base di musica e ritmo, tramite l'annuncio della data di uscita di Rhythm Paradise Groove. Il gioco musicale è in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 2 luglio.

Parliamo di un rhythm game con un'impostazione tanto semplice quanto immediata: basta seguire il ritmo e premere il pulsante giusto, adattandosi ai cambi di tempo e lasciandosi guidare dal flusso musicale in numerosi minigiochi.