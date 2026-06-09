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Il nuovo trailer di Rhythm Paradise Groove svela la data di uscita su Nintendo Switch

Rhythm Paradise Groove porta su Switch 80 minigiochi musicali, una modalità avventura a tema dungeon e sfide multiplayer fino a quattro giocatori, puntando tutto su ritmo, tempismo e immediatezza.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/06/2026
Rhythm Paradise Groove

Il Nintendo Direct di giugno si è aperto a base di musica e ritmo, tramite l'annuncio della data di uscita di Rhythm Paradise Groove. Il gioco musicale è in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 2 luglio.

Parliamo di un rhythm game con un'impostazione tanto semplice quanto immediata: basta seguire il ritmo e premere il pulsante giusto, adattandosi ai cambi di tempo e lasciandosi guidare dal flusso musicale in numerosi minigiochi.

Oltre 80 minigiochi da affrontare in solitaria e con gli amici

Conosciuta in Giappone con il nome di Rhythm Tengoku, la serie Nintendo ha fatto il proprio esordio nel 2006 su Game Boy Advance, ottenendo i risultait migliori sulle console portatili della casa di Kyoto.

La raccolta include 80 minigiochi, ciascuno con il suo stile e le sue bizzarrie, e permette di sbloccare nuove modalità man mano che si avanza. Tra queste nel primo trailer abbiamo visto una sorta di modalità avventura, in cui interpretiamo un mago impegnato ad affrontare i mostri di un dungeon... sempre a ritmo di musica. Non manca il multiplayer fino a quattro giocatori, con sfide che vanno dai gruppi di ninja sincronizzati alle gare per conquistare una fetta di torta premendo al momento perfetto.

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