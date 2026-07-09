Rhythm Paradise Groove conquista la classifica giapponese vendendo 400.000 copie

Rhythm Paradise Groove ha conquistato la vetta della classifica giapponese, rendendosi protagonista di un lancio clamoroso: la nuova esclusiva Nintendo ha venduto quasi 400.000 copie, come accade in genere alle proprietà intellettuali di maggior successo.
In seconda posizione troviamo un'altra new entry, in questo caso Ganbare Goemon Daishuugou!, che segna il ritorno della serie Konami con più di 60.000 copie vendute su Nintendo Switch e quasi 9.000 copie su PS5. Chiude il podio Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.
- [NSW] Rhythm Paradise Groove - 393.378 (New)
- [NSW] Ganbare Goemon Daishuugou! - 60.428 (New)
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 26.552 (1.437.122)
- [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 13.261 (159.596)
- [NSW2] Star Fox - 10.388 (52.068)
- [PS5] Ganbare Goemon Daishuugou! - 8.773 (New)
- [NSW2] Pokémon Pokopia - 6.724 (1.076.649)
- [NSW2] Mario Kart World - 5.976 (2.985.282)
- [NSW2] eFootball Kick-Off! - 5.946 (47.454)
- [NSW] Minecraft - 4.027 (4.233.151)
Meno impattanti appaiono i risultati di Star Fox: pur essendo stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale, il remake del classico Nintendo procede piuttosto lentamente e attualmente si trova in quinta posizione.
La classifica hardware
Passando alla classifica hardware, Nintendo Switch 2 si conferma primo nonostante le recenti limitazioni alle vendite in Giappone, ma il traguardo dei sei milioni di unità è rimandato alla settimana prossima.
- Nintendo Switch 2 - 32.797 (5.998.176)
- PlayStation 5 Digital Edition - 9.616 (1.342.598)
- Nintendo Switch modello OLED - 5.813 (9.603.101)
- Nintendo Switch Lite - 4.221 (6.988.717)
- PlayStation 5 Pro - 1.020 (366.226)
- Nintendo Switch - 754 (20.303.377)
- Xbox Series X Digital Edition - 465 (32.968)
- PlayStation 5 - 277 (5.921.226)
- Xbox Series X - 220 (328.237)
- Xbox Series S - 45 (342.652)