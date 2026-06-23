Rhythm Paradise Groove ha una demo che consente di provare l'inizio del gioco su Nintendo Switch

Nintendo ha pubblicato una demo di Rhythm Paradise Groove intitolata "Starter Demo", che come è facilmente intuibile consente di provare l'inizio del gioco su Nintendo Switch, potendo così farci un'idea di che razza di follia ritmica sia il titolo in questione.

Potete trovarla a questo indirizzo su Nintendo eShop, ovviamente gratuita e compatibile su Nintendo Switch 1 e Switch 2, con la possibilità di provare i primi minuti del gioco e alcune delle bizzarre situazioni in cui ci veniamo a trovare in questo titolo tutto incentrato su musica e ritmo al centro del gameplay.

In particolare, all'interno della demo troviamo il mini-game a giocatore singolo intitolato "Hoop Trundling" e quello multiplayer chiamato "Rhythm Tweezers", tra gli altri, dando solo un assaggio delle tantissime attività presenti nel gioco completo.