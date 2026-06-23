Rhythm Paradise Groove ha una demo che consente di provare l'inizio del gioco su Nintendo Switch

Nintendo ha pubblicato una demo di Rhythm Paradise Groove intitolata "Starter Demo", che come è facilmente intuibile consente di provare l'inizio del gioco su Nintendo Switch, potendo così farci un'idea di che razza di follia ritmica sia il titolo in questione.
Potete trovarla a questo indirizzo su Nintendo eShop, ovviamente gratuita e compatibile su Nintendo Switch 1 e Switch 2, con la possibilità di provare i primi minuti del gioco e alcune delle bizzarre situazioni in cui ci veniamo a trovare in questo titolo tutto incentrato su musica e ritmo al centro del gameplay.
In particolare, all'interno della demo troviamo il mini-game a giocatore singolo intitolato "Hoop Trundling" e quello multiplayer chiamato "Rhythm Tweezers", tra gli altri, dando solo un assaggio delle tantissime attività presenti nel gioco completo.
Un piccolo assaggio della follia completa
Abbiamo visto proprio qualche giorno fa il nuovo trailer di Rhythm Paradise Groove che ha svelato la data di uscita su Nintendo Switch, fissata per il 2 luglio, ma questa versione di prova consente di vederlo con un certo anticipo.
Si tratta di un gioco costituito da brevi sessioni multiplayer tutte strutturate intorno al fatto di dover seguire il ritmo di varie musiche, ponendoci in situazioni decisamente strane e umoristiche.
I progressi accumulati nella versione demo, peraltro, possono poi essere trasferiti al gioco completo nel caso in cui si decida di procedere all'acquisto, dunque il consiglio è provare il download anche solo per curiosità.
All'interno di Rhythm Paradise Groove in versione completa sono presenti più di 80 giochi completamente nuovi e assolutamente fuori di testa, con brani originali composti dal celebre producer giapponese Tsunkuo, oltre a 30 mini-game puramente multiplayer, giocabili anche in quattro utenti sulla stessa console.
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