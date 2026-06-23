Dragon Quest 7 Reimagined per PS5, Nintendo Switch e Switch 2 è in sconto su Amazon per il Prime Day

Proseguono le offerte del Prime Day di Amazon, così come le nostre segnalazioni sulle promozioni più interessanti del momento. Ad esempio, potrebbe interessarvi Dragon Quest 7 Reimagined, ora in sconto su PS5, Xbox Series X|S e Switch 2 con uno sconto fino al 31%.
Attualmente il gioco è prezzato a circa 49 euro su tutte le piattaforme, in particolare con uno sconto di 20 euro per le versioni PS5 e Nintendo Switch 2. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta questo indirizzo o cliccando su uno dei box qui sopra.
Il ritorno di un grande classico del genere JRPG
Dragon Quest 7 Reimagined ripropone in chiave moderna uno dei JRPG più importanti di sempre, ricostruendone l'avventura da zero con un approccio più attuale e immersivo. La storia si svolge in un mondo frantumato da una misteriosa catastrofe e segue un giovane pescatore dell'isola di Estard che, insieme ai suoi amici, scopre l'esistenza di terre scomparse e viaggia nel passato per liberarle dall'oscurità.
Questa nuova edizione abbandona lo stile grafico classico per adottare un look da diorama, con scenari che sembrano modellati a mano e personaggi completamente ridisegnati. Anche il sistema delle vocazioni è stato ripensato da zero, offrendo combinazioni più tattiche e introducendo nuove classi, come il Domamostri, che aggiunge varietà e nuove possibilità alle battaglie. Il ritmo generale dell'esperienza è stato migliorato: i combattimenti risultano più scorrevoli e sono presenti diverse opzioni pensate per rendere l'avventura più accessibile, senza però snaturare l'impianto originale. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.
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