Dragon Quest 7 Reimagined per PS5, Nintendo Switch e Switch 2 è in sconto su Amazon per il Prime Day

Attualmente il gioco è prezzato a circa 49 euro su tutte le piattaforme, in particolare con uno sconto di 20 euro per le versioni PS5 e Nintendo Switch 2. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta questo indirizzo o cliccando su uno dei box qui sopra.

Il ritorno di un grande classico del genere JRPG

Dragon Quest 7 Reimagined ripropone in chiave moderna uno dei JRPG più importanti di sempre, ricostruendone l'avventura da zero con un approccio più attuale e immersivo. La storia si svolge in un mondo frantumato da una misteriosa catastrofe e segue un giovane pescatore dell'isola di Estard che, insieme ai suoi amici, scopre l'esistenza di terre scomparse e viaggia nel passato per liberarle dall'oscurità.

Questa nuova edizione abbandona lo stile grafico classico per adottare un look da diorama, con scenari che sembrano modellati a mano e personaggi completamente ridisegnati. Anche il sistema delle vocazioni è stato ripensato da zero, offrendo combinazioni più tattiche e introducendo nuove classi, come il Domamostri, che aggiunge varietà e nuove possibilità alle battaglie. Il ritmo generale dell'esperienza è stato migliorato: i combattimenti risultano più scorrevoli e sono presenti diverse opzioni pensate per rendere l'avventura più accessibile, senza però snaturare l'impianto originale. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.