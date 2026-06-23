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Dragon Quest 7 Reimagined per PS5, Nintendo Switch e Switch 2 è in sconto su Amazon per il Prime Day

Dragon Quest 7 Reimagined è in sconto su Amazon nelle versioni PS5, Nintendo Switch e Switch 2 in occasione delle offerte del Prime Day.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/06/2026
Dragon Quest 7 Reimagined in offerta su Amazon
Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
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Proseguono le offerte del Prime Day di Amazon, così come le nostre segnalazioni sulle promozioni più interessanti del momento. Ad esempio, potrebbe interessarvi Dragon Quest 7 Reimagined, ora in sconto su PS5, Xbox Series X|S e Switch 2 con uno sconto fino al 31%.

Attualmente il gioco è prezzato a circa 49 euro su tutte le piattaforme, in particolare con uno sconto di 20 euro per le versioni PS5 e Nintendo Switch 2. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta questo indirizzo o cliccando su uno dei box qui sopra.

Il ritorno di un grande classico del genere JRPG

Dragon Quest 7 Reimagined ripropone in chiave moderna uno dei JRPG più importanti di sempre, ricostruendone l'avventura da zero con un approccio più attuale e immersivo. La storia si svolge in un mondo frantumato da una misteriosa catastrofe e segue un giovane pescatore dell'isola di Estard che, insieme ai suoi amici, scopre l'esistenza di terre scomparse e viaggia nel passato per liberarle dall'oscurità.

Questa nuova edizione abbandona lo stile grafico classico per adottare un look da diorama, con scenari che sembrano modellati a mano e personaggi completamente ridisegnati. Anche il sistema delle vocazioni è stato ripensato da zero, offrendo combinazioni più tattiche e introducendo nuove classi, come il Domamostri, che aggiunge varietà e nuove possibilità alle battaglie. Il ritmo generale dell'esperienza è stato migliorato: i combattimenti risultano più scorrevoli e sono presenti diverse opzioni pensate per rendere l'avventura più accessibile, senza però snaturare l'impianto originale. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.

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