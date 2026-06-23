Tencent sembra intenzionata a disfarsi di alcuni investimenti fra Marvelous e altri team

In base a quanto riportato da Bloomberg, sembra che Tencent sia intenzionata a tirarsi indietro da alcuni investimenti che ha effettuato di recente in ambito videoludico, tra i quali anche un ricco accordo con Marvelous in Giappone e con altri team.

Il colosso cinese ha acquisito quote di minoranza di numerosi studi e software house giapponesi e in giro per il mondo, ma sembra che stia rivedendo questa politica nell'ottica di un taglio generale alle spese e una riduzione dell'impegno su compagnie esterne, portando forse alla vendita di azioni o all'uscita dagli accordi precedentemente stabiliti.

L'intenzione sarebbe di procedere con questi disinvestimenti anche se dovessero costare delle perdite, dunque sembra che la manovra sia alquanto drastica da parte di Tencent, alla luce di alcune modifiche rilevate nell'assetto del mercato.