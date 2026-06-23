Tencent sembra intenzionata a disfarsi di alcuni investimenti fra Marvelous e altri team

In base a quanto riportato da Bloomberg, sembra che Tencent sia intenzionata a tirarsi indietro da alcuni investimenti che ha effettuato di recente in ambito videoludico, tra i quali anche un ricco accordo con Marvelous in Giappone e con altri team.
Il colosso cinese ha acquisito quote di minoranza di numerosi studi e software house giapponesi e in giro per il mondo, ma sembra che stia rivedendo questa politica nell'ottica di un taglio generale alle spese e una riduzione dell'impegno su compagnie esterne, portando forse alla vendita di azioni o all'uscita dagli accordi precedentemente stabiliti.
L'intenzione sarebbe di procedere con questi disinvestimenti anche se dovessero costare delle perdite, dunque sembra che la manovra sia alquanto drastica da parte di Tencent, alla luce di alcune modifiche rilevate nell'assetto del mercato.
Via dai videogiochi, almeno in parte
Tencent sta in effetti affrontando una fase di crisi prolungata nel settore dei videogiochi, cercando al contempo di recuperare terreno nell'ambito della corsa all'intelligenza artificiale contro i concorrenti Alibaba e ByteDance.
Per questo motivo, l'azienda sta rivedendo i propri investimenti e valutando quali possano ancora promettere rendimenti elevati, puntando al contempo su nuove opportunità laddove intravede un potenziale di crescita.
Marvelous è tra i team che potrebbero essere "tagliati" da Tencent: non significa che lo studio rischi la chiusura, ma che potrebbero venire meno i sostanziosi investimenti che la compagnia cinese aveva stabilito in vista della produzione di vari titoli, a partire dal 2020.
Al contrario, gli investimenti di Tencent su studi di punta come PlatinumGames e FromSoftware, creatrice di Elden Ring, nonché la sua società madre Kadokawa, rimangono invariate, secondo le fonti che hanno rivelato la questione.
Allo stesso modo, la compagnia sembra essere molto interessata ancora ai giochi incentrati sui contenuti creati dagli utenti, come Minecraft e Roblox, e sta effettuando ancora investimenti e acquisizioni mirate a questo ambito anche attraverso la sua sussidiaria Miniclip.
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