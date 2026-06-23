Ninja Gaiden 4 per PS5 e Xbox Series X|S è al prezzo minimo storico su Amazon con gli sconti del Prime Day

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Un ritorno in grande in stile della serie action

Ninja Gaiden 4 segna il ritorno della storica serie action, riportando in scena ninja, combattimenti frenetici e litri di sangue a tredici anni dall'ultimo capitolo. L'avventura è ambientata in una Tokyo futuristica soffocata da una pioggia di miasma e introduce un nuovo protagonista: Yakumo, giovane guerriero del clan Raven, discendente del Drago Oscuro e rivale della leggendaria stirpe Hayabusa. La sua missione è spezzare la maledizione che sta devastando la città, affrontando soldati cibernetici e creature sovrannaturali in un percorso che lo porterà a confrontarsi con il proprio destino e con l'eredità di Ryu Hayabusa, storico volto della serie e secondo personaggio giocabile.

Come evidenziato nella nostra recensione, Ninja Gaiden 4 è un action totalmente incentrato sul combattimento, costruito su un sistema già solido e ora ulteriormente potenziato grazie alla collaborazione tra due team di peso: Team Ninja e PlatinumGames. Il risultato è un gameplay di altissimo livello, tecnico, veloce e spettacolare, anche se non mancano alcune criticità legate alla struttura complessiva dell'esperienza.