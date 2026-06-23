Il Nothing Phone (3a) è in offerta su Amazon: puoi acquistare lo smartphone al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione sul Nothing Phone (3a), smartphone il cui prezzo cala fino al suo minimo storico. L'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 279€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal box qui sotto: Il Nothing Phone (3a) è uno smartphone che punta su un design moderno, buone prestazioni e una dotazione tecnica completa. La certificazione IP64 garantisce una protezione contro acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto all'utilizzo quotidiano in diverse situazioni. Uno degli aspetti più interessanti è il design: lo spessore di 8,4 mm contribuisce a offrire una buona ergonomia e una buon touch and feel.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Il dispositivo integra un ampio display da 6,77" con tecnologia AMOLED, supporto a 1 miliardo di colori, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e compatibilità con HDR10+. La luminosità può raggiungere fino a 3000 nits di picco, garantendo immagini visibili e dettagliate anche in condizioni di luce intensa. La risoluzione è pari a 1080 x 2392 pixel.
Sul fronte hardware, Nothing Phone (3a) utilizza il processore Snapdragon 7s Gen 3, realizzato con processo produttivo a 4 nm, accompagnato da 8 GB di RAM. Questa configurazione permette di gestire con fluidità applicazioni, multitasking e attività quotidiane. Infine, la batteria da 5000 mAh offre una buona autonomia.
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