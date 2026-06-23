Il Nothing Phone (3a) è in offerta su Amazon: puoi acquistare lo smartphone al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione sul Nothing Phone (3a), smartphone il cui prezzo cala fino al suo minimo storico. L'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 279€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal box qui sotto: Il Nothing Phone (3a) è uno smartphone che punta su un design moderno, buone prestazioni e una dotazione tecnica completa. La certificazione IP64 garantisce una protezione contro acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto all'utilizzo quotidiano in diverse situazioni. Uno degli aspetti più interessanti è il design: lo spessore di 8,4 mm contribuisce a offrire una buona ergonomia e una buon touch and feel.