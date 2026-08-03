Preordina Persona 4 Revival per PS5, il remake con un'estetica moderna

Su Amazon è attualmente disponibile Persona 4 Revival per PS5 in preordine a 69,99 €. Per correttezza specifichiamo che è possibile preordinarlo già da tempo e non è in sconto. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ricordando che l'uscita ufficiale è prevista per il 18 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un remake ancora più immersivo
L'iconica avventura di Persona è stata migliorata per offrirti un'esperienza ancora più godibile, grazie a una grafica migliorata e a un gameplay reso ancora più fluido e divertente. Non mancano diverse migliorie pratiche, sequenze in stile anime e personaggi con i quali rafforzare legami. Come sempre, le tue decisioni giocheranno un ruolo cruciale nell'intera storia, quindi ti porteranno verso epiloghi unici.
I combattimenti sono a turni e dovrai padroneggiare le Personae, creando il tuo stile di combattimento. Nel complesso, questo gioco è perfetto sia per gli appassionati che per i neofiti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.