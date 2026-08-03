Gears of War: E-Day è stato protagonista sul palco del WWE Summerslam

Come era stato previsto da tempo, Gears of War: E-Day è stato uno degli sponsor principali dell'evento WWE Summerslam, e in base al video riportato qui sotto è emerso come un grande protagonista sul palco dello show.
A tutti gli effetti, sembra di assistere al ritorno di una delle vecchie iniziative di marketing che caratterizzavano certe grosse produzioni Xbox un bel po' di anni fa, anche grazie al richiamo nostalgico del marchio in questione (e del wrestling, pure), cosa che potrebbe dare un'idea di altre possibili iniziative che Microsoft potrebbe aver pianificato nel prossimo futuro.
Considerando che le nuove linee guida definite dalla CEO Asha Sharma sembrano incentrarsi su un ritorno al classico, rimettendo la console al centro della divisione gaming e tornando alle esclusive, è possibile che si possa assistere a un ritorno più massiccio del marketing di Xbox.
Pubblicità d'altri tempi
Come vediamo nel video qui sotto, sembra veramente di tornare ai tempi di Xbox 360 e delle pubblicità in grande organizzate da Microsoft in tale periodo storico, sebbene l'evento avesse richiamo soprattutto sul mercato nord americano.
Il palco da cui uscivano i lottatori era caratterizzato da vari elementi tratti da Gears of War: E-Day, con tanto di breve introduzione legata alla storia del gioco, oltre a effetti pirotecnici e proiezioni sempre a tema.
In particolare, la presentazione ha caratterizzato l'avvio dell'incontro fra LA Knight, Solo Sikoa e Royce Keys contro i Bloodline Jimmy Uso, Jay Uso e Jacob Fatu.
Curiosamente, all'interno dello stesso evento è stato mostrato anche un altro cross-over con i videogiochi: alla presentazione di Cody Rhodes contro CM Punk gli schermi erano tutti caratterizzati in stile Street Fighter, poiché il primo dei due lottatori interpreterà Guile nel nuovo film sulla serie Capcom.