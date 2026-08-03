Gears of War: E-Day è stato protagonista sul palco del WWE Summerslam

Come era stato previsto da tempo, Gears of War: E-Day è stato uno degli sponsor principali dell'evento WWE Summerslam, e in base al video riportato qui sotto è emerso come un grande protagonista sul palco dello show.

A tutti gli effetti, sembra di assistere al ritorno di una delle vecchie iniziative di marketing che caratterizzavano certe grosse produzioni Xbox un bel po' di anni fa, anche grazie al richiamo nostalgico del marchio in questione (e del wrestling, pure), cosa che potrebbe dare un'idea di altre possibili iniziative che Microsoft potrebbe aver pianificato nel prossimo futuro.

Considerando che le nuove linee guida definite dalla CEO Asha Sharma sembrano incentrarsi su un ritorno al classico, rimettendo la console al centro della divisione gaming e tornando alle esclusive, è possibile che si possa assistere a un ritorno più massiccio del marketing di Xbox.