Il film di Street Fighter ha un trailer ufficiale italiano ed è uno spettacolo

Eagle Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale italiano del film di Street Fighter, ed è un vero spettacolo: una sorta di apoteosi del fanservice che tuttavia poggia sulle basi solide delle attuali tecnologie per dare un senso alla storia e ai personaggi della serie Capcom.
Protagonista della pellicola è il Ken Masters di Noah Centineo, che viene descritto come un combattente abile ma ormai privo di motivazioni, ammorbidito dal lusso... finché Chun-Li (Callina Liang) non gli apre gli occhi su ciò che sta accadendo dietro le quinte del torneo più importante del mondo.
A riaccendere la passione di Ken ci pensa ovviamente il ritorno di Ryu, il suo più vecchio compagno e rivale, qui interpretato da Andrew Koji e riportato in pista anche lui da Chun-Li, che svolge nel film il ruolo di una sorta di talent scout.
Attorno a questa vicenda centrale si sprecano i combattimenti, naturalmente, e la sensazione è che ognuno dei personaggi abbia avuto un grande spazio per esprimersi, nell'ambito di una trasposizione sorprendentemente fedele rispetto all'estetica del videogioco.
Tanto assurdo che fa il giro
Presentato con un trailer durante l'ultima edizione dei The Game Awards, il film di Street Fighter a quanto pare non ci prova nemmeno a prendersi sul serio, anzi pigia l'acceleratore del fanservice a tavoletta nel tentativo di regalarci un paio d'ore di pura estasi videoludica.
L'uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il prossimo autunno ma non c'è ancora una data ufficiale. Di certo, però, dopo questo trailer i numerosi appassionati di Street Fighter sapranno che non possono davvero perdersi questo film.