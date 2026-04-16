Il film di Street Fighter ha un trailer ufficiale italiano ed è uno spettacolo

Eagle Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale italiano del film di Street Fighter, ed è un vero spettacolo: una sorta di apoteosi del fanservice che tuttavia poggia sulle basi solide delle attuali tecnologie per dare un senso alla storia e ai personaggi della serie Capcom.

Protagonista della pellicola è il Ken Masters di Noah Centineo, che viene descritto come un combattente abile ma ormai privo di motivazioni, ammorbidito dal lusso... finché Chun-Li (Callina Liang) non gli apre gli occhi su ciò che sta accadendo dietro le quinte del torneo più importante del mondo.

A riaccendere la passione di Ken ci pensa ovviamente il ritorno di Ryu, il suo più vecchio compagno e rivale, qui interpretato da Andrew Koji e riportato in pista anche lui da Chun-Li, che svolge nel film il ruolo di una sorta di talent scout.

Attorno a questa vicenda centrale si sprecano i combattimenti, naturalmente, e la sensazione è che ognuno dei personaggi abbia avuto un grande spazio per esprimersi, nell'ambito di una trasposizione sorprendentemente fedele rispetto all'estetica del videogioco.