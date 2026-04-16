Epic Games Store annuncia il gioco gratis del 23 aprile e pubblica quello di oggi

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis del 23 aprile: si tratta di Doomblade, un action bidimensionale in stile metroidvania che sembra chiaramente ispirato a un certo gioiellino firmato Team Cherry.
Protagonista del gioco è Gloom Girl, ultima sopravvissuta del suo popolo, condannata a un'esistenza solitaria nelle Lowland caves finché non si imbatte nella Doomblade: un'arma senziente imprigionata da eoni e animata dal desiderio di vendicarsi dei Dread Lords che l'hanno incatenata.
Il sistema di combattimento di Doomblade si distingue per precisione e dinamismo: il nostro personaggio può scivolare nell'aria e colpire i nemici con attacchi mirati, agganciandoli direttamente per eliminarli con rapidità chirurgica, dando vita a scontri davvero frenetici e spettacolari.
La progressione del gioco è strettamente legata al recupero dei poteri della lama, confinati all'interno di reliquie che si trovano in una serie di santuari e che avremo il compito di riattivare una ad una, sbloccando così abilità fondamentali per proseguire nell'esperienza.
Disponibile The Stone of Madness
Come annunciato la settimana scorsa, gli utenti di Epic Games Store possono scaricare da oggi The Stone of Madness, l'inquietante strategico a base narrativa sviluppato da The Game Kitchen.
Riscattare il gioco è semplicissimo: basta visitare la pagina di The Stone of Madness su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni", effettuare l'accesso con le proprie credenziali e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.