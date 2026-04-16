Epic Games Store annuncia il gioco gratis del 23 aprile e pubblica quello di oggi

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis del 23 aprile: si tratta di Doomblade, un action bidimensionale in stile metroidvania che sembra chiaramente ispirato a un certo gioiellino firmato Team Cherry.

Protagonista del gioco è Gloom Girl, ultima sopravvissuta del suo popolo, condannata a un'esistenza solitaria nelle Lowland caves finché non si imbatte nella Doomblade: un'arma senziente imprigionata da eoni e animata dal desiderio di vendicarsi dei Dread Lords che l'hanno incatenata.

Il sistema di combattimento di Doomblade si distingue per precisione e dinamismo: il nostro personaggio può scivolare nell'aria e colpire i nemici con attacchi mirati, agganciandoli direttamente per eliminarli con rapidità chirurgica, dando vita a scontri davvero frenetici e spettacolari.

La progressione del gioco è strettamente legata al recupero dei poteri della lama, confinati all'interno di reliquie che si trovano in una serie di santuari e che avremo il compito di riattivare una ad una, sbloccando così abilità fondamentali per proseguire nell'esperienza.