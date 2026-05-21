I giochi gratis dell'Epic Games Store del 21 maggio sono disponibili: pronti a rigiocare i primi Tomb Raider?

Potete riscattarli a questo indirizzo entro giovedì prossimo, il 28 maggio: basta effettuare il login con il proprio account e aggiungere i titoli alla libreria. Una volta riscattati, resteranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.

Epic Games Store ha svelato i giochi gratis misteriosi del 21 maggio , ora reclamabili da tutti i giocatori PC. Questa settimana è il turno di Down in Bermuda e di Tomb Raider I-II-III Remastered .

Facciamo una panoramica dei nuovi giochi gratuiti

Tomb Raider I-II-III Remastered raccoglie Tomb Raider: Unfinished Business, Tomb Raider II: Golden Mask e Tomb Raider III: The Lost Artifact, riproposti con numerosi miglioramenti tecnici e di qualità della vita che non alterano però l'esperienza originale. Tra le novità troviamo un sistema d'illuminazione moderno, modelli 3D completamente rifatti, effetti di post-processing, supporto al 16:9, oltre a una risoluzione e un framerate nettamente superiori rispetto ai giochi dell'epoca. Ecco la nostra recensione.

Down in Bermuda è un'avventura basata su una serie di puzzle interconnessi che segue le strane vicende di un pilota disperso nel leggendario Triangolo. L'arcipelago non ha atmosfere cupe, ma isole vivaci e coloratissime da esplorare risolvendo enigmi di vario tipo. L'obiettivo è raccogliere globi di luce per attivare i teletrasporti tra le varie zone e, forse, trovare la via di casa. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione.

E i giochi gratis della prossima settimana? Per ora restano un mistero. Con l'inizio dei Mega Saldi, Epic Games Store mantiene il massimo riserbo sui prossimi titoli gratuiti, rivelandoli solo il giovedì stesso in cui diventano disponibili. Lo stesso vale per i giochi in arrivo il 28 maggio.