Down in Bermuda, la recensione

Dopo un periodo di lancio in accesso anticipato, è tempo per una recensione di Down in Bermuda nella sua versione più completa, attualmente disponibile in esclusiva su Apple Arcade ma presto in arrivo anche su PC, Xbox One e Nintendo Switch. Si tratta di un'avventura strutturata a puzzle disposti lungo varie isole, unendo dunque elementi di esplorazione alla soluzione di veri e propri rompicapo, che spaziano tra vari design e tipologie. La storia racconta in maniera molto ermetica di un aviatore che precipita durante una terribile tempesta e si ritrova a naufragare su uno strano arcipelago ricco di rovine bizzarre, animali e meccanismi misteriosi: ovviamente si tratta del famigerato triangolo delle Bermuda, i cui segreti appaiono in questo gioco ben meno inquietanti di quanto normalmente si sia portati a pensare, grazie anche allo stile grafico dolce e trasognato come quello di un libro illustrato per bambini.





Lo scopo del gioco è trovare una via d'uscita vagando tra le isolette che compongono l'arcipelago e risolvendo gli enigmi celati al loro interno. In pratica, le intere mappe sono tutte composte da puzzle sparsi in giro per l'ambientazione, che possiamo esplorare direttamente scorrendo sugli scenari, allargando o avvicinando l'inquadratura oppure facendola ruotare per osservare nel dettaglio ogni anfratto delle isole. La particolarità di Down in Bermuda è il fatto di presentare diverse tipologie di enigmi da risolvere ma tutti basati sull'interazione contestuale con gli elementi dello scenario: non si tratta di un'avventura grafica classica, con raccolta e combinazione di oggetti, ma di azione diretta sugli oggetti visibili sullo schermo, attraverso il semplice tocco su questi.

In questo senso, il gioco ricorda un po' l'enigmistica "ermetica" delle avventure di Amanita Design come Samorost, in cui parte della sfida è proprio capire su quali elementi agire e quali possano essere le reazioni all'interazione con alcuni oggetti, vista la stranezza che anche qui pervade tutto il mondo esplorabile. Tuttavia, si possono trovare anche puzzle più strutturati, che richiedono un'applicazione più tradizionale della logica.