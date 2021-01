Myst, la recensione della versione in realtà virtuale

La recensione di Myst per Oculus Quest ci riporta di fronte a una pietra miliare del videogioco, un titolo che fa parte di un'epoca in cui la grafica era limitata ma proprio per questo esaltava lo spettacolo offerto da titoli pensati per aggirare i limiti hardware sfruttando grafica precalcolata e immagini interattive a 360 gradi. Si limitava così la libertà di movimento, comunque secondario in un titolo tutto enigmi e atmosfera, in cambio dello spettacolo audiovisivo, tra i motivi del successo continuativo del titolo Cyan. Ciononostante abbiamo già assistito al passaggio al 3D in tempo reale con RealMyst e oggi ci troviamo di fronte a un'altra trasformazione, con la realtà virtuale che consente di vivere Myst da protagonisti interagendo in prima persona con gli enigmi, portando a compimento la visione degli sviluppatori che volevano catapultarci in un mondo parallelo.

Myst rinasce nel segno della realtà virtuale

La nuova incarnazione di Myst non punta sul dettaglio o sul refresh della grafica ma sulla possibilità di interagire direttamente con gli enigmi e sull'esplorare, cercando indizi, l'isola da fantascienza ottocentesca che fa da azzeccata ambientazione per il titolo Cyan. Ma prima di parlare del gioco è bene anticipare che al momento la versione per Oculus Quest di Myst soffre di un limite piuttosto importante. Il problema riguarda l'importanza negli enigmi nel prendere annotazioni che mettono in evidenza un'ingenuità notevole per un titolo che si gioca con un visore sulla testa. Manca infatti modo di scrivere appunti senza doversi togliere l'Oculus e se la cosa non è un problema alla scrivania, la è con un visore in testa che deve essere tolto per trascrivere appunti e numeri, sottraendoci all'immersione nell'isola di Myst.

Per fortuna pare che gli sviluppatori siano al lavoro per implementare un taccuino virtuale all'interno del gioco, ma in mancanza di conferme ufficiali e date per l'aggiornamento dobbiamo tenere conto di un'ingenuità non da poco per un titolo VR. In ogni caso i modi per ridurre il disagio non mancano. C'è chi il taccuino l'ha attaccato alla cintura, e sbircia dalla feritoia intorno al naso, e c'è chi sfrutta la funzione screenshot dei visori Quest, in alcuni casi utile come per il fondamentale enigma della libreria. Ma tra le possibilità c'è anche quella di aspettare l'aggiornamento promesso, sperando che arrivi, per non compromettere un'esperienza cult che funziona ancora discretamente bene, nonostante gli anni trascorsi.

All'osso la versione per Oculus Quest di Myst è del tutto fedele al titolo originale, un complesso puzzle composto da un gran numero di enigmi sparsi per un'isola piena di indizi da scovare e interpretare per dipanare una complessa storia famigliare. Sulle prime l'esperienza risulta spiazzante, ma una volta trovato il primo pezzo di carta le cose si fanno sempre più comprensibili, seppur raramente semplici anche a causa di un'impostazione tipica delle avventure d'epoca. Non è sempre facile infatti capire quando le nostre azioni hanno effettivamente avuto un effetto, a meno di non esplorare più volte gli stessi ambienti ogni volta che compiamo un'azione.

Il backtracking, comunque, fa parte del bilanciamento complessivo di un'esperienza vecchio stile che si affida a determinate meccaniche per mantenere elevata sfida e longevità. D'altronde il mondo nelle tre dimensioni ci rivela quanto quell'isola che un tempo ci sembrava enorme sia in effetti piuttosto piccola. Da qui il paradosso di un titolo che migliora dal punto di vista dell'esplorazione ma risulta in qualche modo rimpicciolito nelle tre dimensioni. L'isola, però, si trasforma attraverso le epoche, gradini che ci conducono verso un finale che come risulta subito chiaro è destinato a cambiare in base alla scelta che faremo. Un qualcosa che sa bene chi ha già giocato a Myst e gode di una buona memoria. Ma c'è una modalità con puzzle casuali che cambia effettivamente alcune dinamiche ed è riservata proprio ai più esperti del gioco che ricordano fin troppo bene tutto il tempo passato a provare, riprovare e cercare informazioni in un periodo in cui il web era ancora limitato sia per numero di informazioni che accessibilità.