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I giochi gratis dell'Epic Games Store del 14 maggio sono ora disponibili: sono tre invece di due

Epic Games Store ha ora reso disponibili i giochi gratuiti del 14 maggio. Vediamo quali sono e fino a quando potrete scaricarli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/05/2026
Batman: The Enemy Within

Come ogni settimana, l'Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti. Si tratta di Sunderfolk - Standard Edition e The Telltale Batman Shadows Edition.

I giochi della prossima settimana sono invece misteriosi e dovremo attendere per scoprire quali sono fino al 21 maggio. Nel frattempo, potete aggiungere alla vostra libreria i giochi di oggi - 14 maggio - tramite questo link o direttamente tramite il launcher ufficiale.

I dettagli sui giochi gratis dell'Epic Games Store del 14 maggio 2026

Sunderfolk - Standard Edition è un gioco di ruolo tattico nel quale possiamo giocare in cooperativa con massimo altri tre amici. Si può giocare online ma anche in locale, usando lo smartphone, il controller e mouse e tastiera. Solo chi crea la partita deve possedere il gioco. Le battaglie avvengono scegliendo carte abilità, l'ordine dei turni e pianificando le proprie mosse in anticipo.

The Telltale Batman Shadows Edition è un gioco narrativo che ci mette nei panni di Batman. Questa edizione è in realtà due giochi in uno più una modalità grafica extra:

  • Batman: The Telltale Series (episodi 1-5)
  • Batman: The Enemy Within (episodi 1-5)
  • Batman Shadows Mode (una modalità grafica aggiuntiva)
La gente va su Epic Games Store per i regali, poi torna su Steam, secondo degli ex dipendenti La gente va su Epic Games Store per i regali, poi torna su Steam, secondo degli ex dipendenti

Diteci, vi interessano questi due titoli oppure avreste preferito altro? Quali sono le vostre speranze per i videogiochi della prossima settimana?

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#Epic Games #Epic Games Store #Giochi Gratis
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