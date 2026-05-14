I giochi gratis dell'Epic Games Store del 14 maggio sono ora disponibili: sono tre invece di due

I giochi della prossima settimana sono invece misteriosi e dovremo attendere per scoprire quali sono fino al 21 maggio. Nel frattempo, potete aggiungere alla vostra libreria i giochi di oggi - 14 maggio - tramite questo link o direttamente tramite il launcher ufficiale.

Come ogni settimana, l' Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti. Si tratta di Sunderfolk - Standard Edition e The Telltale Batman Shadows Edition .

I dettagli sui giochi gratis dell'Epic Games Store del 14 maggio 2026

Sunderfolk - Standard Edition è un gioco di ruolo tattico nel quale possiamo giocare in cooperativa con massimo altri tre amici. Si può giocare online ma anche in locale, usando lo smartphone, il controller e mouse e tastiera. Solo chi crea la partita deve possedere il gioco. Le battaglie avvengono scegliendo carte abilità, l'ordine dei turni e pianificando le proprie mosse in anticipo.

The Telltale Batman Shadows Edition è un gioco narrativo che ci mette nei panni di Batman. Questa edizione è in realtà due giochi in uno più una modalità grafica extra:

Batman: The Telltale Series (episodi 1-5)

Batman: The Enemy Within (episodi 1-5)

Batman Shadows Mode (una modalità grafica aggiuntiva)

Diteci, vi interessano questi due titoli oppure avreste preferito altro? Quali sono le vostre speranze per i videogiochi della prossima settimana?