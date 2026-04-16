La gente va su Epic Games Store per i regali, poi torna su Steam, secondo degli ex dipendenti

Secondo due ex dipendenti citati dal quotidiano , il comportamento degli utenti è chiaro: molti riscattano i titoli gratuiti offerti dallo store, ma poi tornano immediatamente su Steam per giocare. Una dinamica che rende difficile per Epic costruire una sua base utenti attiva e fidelizzata.

L' Epic Games Store continua a vivere una sorta di paradosso: è molto frequentato dai giocatori, ma solo per i giochi gratuiti, mentre fatica ancora a imporsi come realtà alternativa a Steam . È questo il quadro che emerge da un'analisi del Los Angeles Times, che descrive i maggiori problemi del negozio della casa dell'Unreal Engine.

Toccata e fuga

I numeri confermano le difficoltà. L'azienda ha registrato 78 milioni di utenti attivi mensili lo scorso anno e circa 400 milioni di dollari di ricavi nel 2025 dai giochi non sviluppati internamente. Risultati che, come ha ammesso la direttrice globale delle comunicazioni Liz Markman, sono stati "inferiori alle aspettative di crescita iniziali".

Giochi gratis e basta

Per rilanciare la piattaforma, Epic sta tentando di unificare lo store PC con la propria app mobile, creando un ecosistema unico tra dispositivi diversi. Tuttavia, anche questa strategia ha i suoi lati oscuri: secondo il Los Angeles Times, l'azienda avrebbe speso milioni di dollari in collaboratori esterni per pubblicare l'app mobile nel 2024 in appena sette mesi, alimentando critiche sulla tendenza a privilegiare la velocità rispetto alla solidità. Insomma, si fanno le cose di corsa, senza una base solida.

Parallelamente, Epic guarda ad altri progetti. Un report di Bloomberg rivela che è in sviluppo un nuovo extraction shooter in collaborazione con Disney, parte di un accordo da 1,5 miliardi di dollari. Resta però il dubbio se questa iniziativa riuscirà a replicare il successo di Fortnite o se finirà per aggiungersi alla lunga lista di "deviazioni" strategiche dell'azienda, tra acquisizioni e dismissioni come quelle di ArtStation e Bandcamp.

Sul piano umano, le conseguenze di queste scelte si fanno già sentire. Epic ha recentemente licenziato oltre mille dipendenti dopo un calo inatteso dell'interesse per Fortnite, una decisione che ha colpito duramente la forza lavoro, arrivando a coinvolgere anche casi particolarmente delicati.