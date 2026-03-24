Epic Games avvia licenziamenti di massa: oltre 1000 dipendenti coinvolti

La conferma della questione arriva direttamente dal CEO di Epic Games, Tim Sweeney , che ha annunciato i licenziamenti e spigato la causa di questa manovra in una comunicazione aperta e rivolta a tutti i dipendenti, visibile anche dal pubblico.

Epic Games sta effettuando licenziamenti di massa presso la compagnia, che coinvolgono oltre 1000 dipendenti e porteranno dunque a una riduzione sensibile dell'organico, in linea con un contenimento dei costi giudicato necessario dal management.

La lettera di Tim Sweeney ai dipendenti

Sembra che una parte importante di questa riduzione di introiti sia peraltro legata a un calo di interesse nei confronti di Fortnite: "Oggi stiamo licenziando oltre 1000 dipendenti di Epic. Mi dispiace che ci troviamo di nuovo in questa situazione", ha scritto il CEO di Epic Games.

"Il calo di interesse per Fortnite, iniziato nel 2025, comporta una spesa significativamente superiore alle entrate, e siamo costretti a effettuare tagli consistenti per garantire la sostenibilità finanziaria dell'azienda. Questi licenziamenti, insieme a oltre 500 milioni di dollari di risparmi sui costi individuati nei settori degli appalti, del marketing e della chiusura di alcune posizioni aperte, ci consentono di raggiungere una situazione più stabile".

Parte della situazione è legata ovviamente allo stato generale dell'industria, con Sweeney che menziona una crescita lenta, una spesa debole da parte degli utenti data la situazione economica in cui si trovano e costi generalmente più elevati.

"Le console attuali vendono meno rispetto a quelle della generazione precedente e i giochi competono per il tempo a disposizione con altre forme di intrattenimento sempre più coinvolgenti", dice il CEO di Epic Games, che inquadra alcuni dei maggiori problemi che l'industria dei videogiochi sta affrontando in questo periodo.

Altre difficoltà sono invece specificamente legate alla compagnia, e riguardano soprattutto il calo di Fortnite, che in questo momento sta affrontando una delicata fase di ritorno sul mercato mobile che richiede però investimenti importanti in ottimizzazione e aggiustamenti.

"Visto che ormai è di dominio pubblico, vorrei precisare che i licenziamenti non sono legati all'IA", ha specificato il capo di Epic Games, spiegando che, al contrario, la compagnia vuole puntare sulla creazione di contenuti da parte degli sviluppatori.

Quello che la compagnia deve fare ora, spiega Sweeney, è anzi aumentare gli sforzi per creare nuove esperienze in Fortnite che possano avere maggiore impatto, e accelerare il supporto per Unreal Engine 5, oltre a concentrarsi sull'evoluzione del motore nel passaggio verso Unreal Engine 6, "E verso la fine dell'anno daremo il via alla nuova generazione di Epic con grandi progetti per il lancio", ha spiegato.

La lettera si conclude spiegando che Epic Games è passata da simili periodi di crisi, ogni volta ricostruendo le fondamenta e conquistando nuove posizioni di leadership, nonostante queste siano forse le "condizioni di mercato più estreme che si siano viste" da molto tempo, con "sconvolgimenti enormi nel settore", che tuttavia possono portare a "enormi opportunità".

Epic Games inoltre dovrebbe garantire un pacchetto di buonuscita ai licenziati che comprende mesi di stipendio e la copertura sanitaria, in base a quanto riferito. Ulteriori informazioni sulla situazione di Epic Games dovrebbero arrivare nel corso della settimana, considerando che per giovedì è prevista una riunione.