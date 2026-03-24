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Sony Inzone H9 II: le cuffie da gaming vengono messe in offerta su Amazon al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo delle cuffie da gaming Sony Inzone H9 II.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/03/2026
Cuffie Sony Inzone H9 II

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming Sony Inzone H9 II: lo sconto attivo è del 21% per un costo totale e finale d'acquisto di 275,43€, suo minimo storico. Acquistale direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Queste cuffie sono state sviluppate anche con il contributo di professionisti degli esports, integrano lo stesso driver utilizzato nelle celebri cuffie Sony WH-1000XM6, garantendo un suono chiaro, dettagliato e altamente reattivo. Uno degli aspetti più apprezzati è il comfort: con un peso di soli 260 grammi, la struttura ultraleggera è progettata per sessioni di gioco prolungate senza affaticamento.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

La fascia regolabile consente una vestibilità personalizzata, mantenendo stabilità e concentrazione anche nei momenti più intensi. Le Inzone H9 II offrono una cancellazione del rumore avanzata, ideale per isolarsi completamente dalle distrazioni esterne. In alternativa, è possibile attivare la modalità Suono Ambientale per restare consapevoli di ciò che accade intorno senza togliere le cuffie.

518Jhh53Tl Ac Sl1200

Dal punto di vista audio, spicca il sistema 360 Spatial Sound, che simula un surround virtuale a 7.1 canali. Questo permette di percepire con precisione la posizione dei nemici e migliorare la reattività in gioco. Completa il pacchetto un microfono professionale con riduzione del rumore basata sull'IA.

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