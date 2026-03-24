0

Marathon aggiornato alla versione 1.0.5.1

Bungie ha lanciato l'aggiornamento 1.0.5.1 di Marathon, che mira a sistemare vari problemi di gioco, rendendo l'esperienza più piacevole.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/03/2026
Uno dei personaggi di Marathon
Marathon
Marathon
Articoli News Video Immagini

Bungie ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Marathon, che porta il gioco alla versione 1.0.5.1. La patch introduce correzioni e miglioramenti tecnici volti a rendere l'esperienza di gioco più stabile ed equilibrata. Sul fronte degli oggetti e della loro economia, ora gli stili delle Cryo Archive shell non ancora posseduti sono visibili nel menu di personalizzazione, in modo simile a quanto già avviene nel Codex.

Dettagli della patch

Per quanto riguarda il gameplay, è stato risolto un problema legato al Thief: un bug permetteva di azzerare il tempo di recupero del drone "Pickpocket" premendo l'abilità principale al momento della scadenza.

Risolti alcuni bug anche sulle mappe, in particolare in Outpost e Crio-Archivio, dove sono stati corretti degli errori che consentivano di uscire dai limiti delle aree causando problemi come oggetti che attraversavano l'ambientazione o elementi visivi non renderizzati correttamente.

Marathon, la recensione del nuovo grande gioco di Bungie Marathon, la recensione del nuovo grande gioco di Bungie

Numerosi fix riguardano anche l'interfaccia e l'esperienza utente. Tra questi, la risoluzione di un malfunzionamento che faceva scomparire i punti di estrazione dalla mappa quando venivano segnalati ripetutamente, e la correzione di errori di localizzazione nelle sfide cosmetiche classificate e nelle voci del Codex. Sistemati anche alcuni problemi nei contratti, come un timer di aggiornamento errato ("+1 settimana") e un bug che li segnalava come "Contract Disabled" impedendone l'accesso.

Sul piano della stabilità generale, l'aggiornamento interviene su crash, disconnessioni e altri errori che riportavano i giocatori direttamente nella lobby. Infine, è stato corretto un problema nel matchmaking che causava tempi di attesa più lunghi del previsto nella modalità sperimentale per due giocatori.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Marathon aggiornato alla versione 1.0.5.1