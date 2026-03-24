Marathon aggiornato alla versione 1.0.5.1

Bungie ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Marathon , che porta il gioco alla versione 1.0.5.1 . La patch introduce correzioni e miglioramenti tecnici volti a rendere l'esperienza di gioco più stabile ed equilibrata. Sul fronte degli oggetti e della loro economia, ora gli stili delle Cryo Archive shell non ancora posseduti sono visibili nel menu di personalizzazione, in modo simile a quanto già avviene nel Codex.

Dettagli della patch

Per quanto riguarda il gameplay, è stato risolto un problema legato al Thief: un bug permetteva di azzerare il tempo di recupero del drone "Pickpocket" premendo l'abilità principale al momento della scadenza.

Risolti alcuni bug anche sulle mappe, in particolare in Outpost e Crio-Archivio, dove sono stati corretti degli errori che consentivano di uscire dai limiti delle aree causando problemi come oggetti che attraversavano l'ambientazione o elementi visivi non renderizzati correttamente.

Numerosi fix riguardano anche l'interfaccia e l'esperienza utente. Tra questi, la risoluzione di un malfunzionamento che faceva scomparire i punti di estrazione dalla mappa quando venivano segnalati ripetutamente, e la correzione di errori di localizzazione nelle sfide cosmetiche classificate e nelle voci del Codex. Sistemati anche alcuni problemi nei contratti, come un timer di aggiornamento errato ("+1 settimana") e un bug che li segnalava come "Contract Disabled" impedendone l'accesso.

Sul piano della stabilità generale, l'aggiornamento interviene su crash, disconnessioni e altri errori che riportavano i giocatori direttamente nella lobby. Infine, è stato corretto un problema nel matchmaking che causava tempi di attesa più lunghi del previsto nella modalità sperimentale per due giocatori.