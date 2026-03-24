One Piece: Stagione 2 ha un calo di spettatori rispetto alla prima: le 12 stagioni sono a rischio?

Pare che i risultati della Stagione 2 di One Piece, per il momento, non siano all'altezza di quelli fatti registrare dalla prima stagione, mostrando un calo negli spettatori che potrebbe mettere a rischio il progetto originale dell'adattamento, che prevederebbe ben 12 stagioni.

Ovviamente è ancora presto per trarre conclusioni e il calo non è nemmeno così drastico, ma considerando l'andamento dei progetti presso Netflix e le altre piattaforme di streaming video, la situazione non è affatto da sottovalutare, visto che si tratterebbe di un adattamento dai costi notevoli su un lungo arco di tempo.

Secondo quanto riferito da Forbes, per ora One Piece: Stagione 2 ha fatto registrare 16,8 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di streaming, risultato notevole ma non in linea con i precedenti.