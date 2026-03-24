Una Vtuber che gioca con i piedi ha sviluppato uno strano muscolo, mostrato online

La VTuber giapponese Amakusa Miro , nota per giocare ai videogiochi utilizzando esclusivamente i piedi con un controller Nintendo Switch Pro, ha raccontato una storia che sta facendo impazzire i giapponesi. Dopo anni di pratica, ha scoperto di aver sviluppato massa muscolare sul lato esterno del piede sinistro, che scherzosamente ha descritto come una "seconda caviglia".

Nel suo post afferma: "Sono una body part-tuber che, dopo cinque anni che gioca con i piedi, ha finito per avere due caviglie!". In realtà si tratta di un muscolo particolarmente sviluppato, frutto dell'uso intensivo del piede sinistro, che Miro mantiene spesso sollevato e flesso per interagire con il controller. Il piede destro, invece, viene utilizzato più passivamente per premere i pulsanti principali, il che spiega perché non abbia subito una simile trasformazione.

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Nonostante lo stile di gioco insolito, Miro è molto abile: si dedica soprattutto a titoli multiplayer come Splatoon 2, Monster Hunter Wilds e Mario Kart World, ottenendo oltretutto dei grossi risultati, come il rango massimo in Splatoon 2.

La VTuber ha commentato con ironia la situazione, dicendo di aver sviluppato dei muscoli che la maggior parte delle persone non sa nemmeno che esistono, e ha persino battezzato questa particolarità "muscolo Amakusa", scherzando sulla possibilità di affittarlo come spazio pubblicitario.