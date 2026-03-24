Ayaneo sospende il suo handheld Windows: costi fuori controllo per memorie e storage, bloccato i pre-order di Next II

Ayaneo ha sospeso i preordini del Next 2 a causa dell'aumento dei costi di storage, che rende la produzione insostenibile. Il dispositivo è troppo costoso da realizzare.

Il settore dell'hardware da gaming portatile sta affrontando una fase particolarmente critica, e l'ultimo segnale arriva da Ayaneo. L'azienda ha annunciato la sospensione dei preordini del suo nuovo dispositivo, il Next 2, a causa dell'aumento vertiginoso dei costi delle memorie e dello storage. Il Next 2 era stato presentato come un handheld Windows di fascia alta, con un prezzo di partenza di circa 1.999 dollari. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, il costo effettivo di produzione è ormai quasi raddoppiato rispetto alle stime iniziali, rendendo impossibile proseguire con la vendita senza incorrere in perdite significative.

Cosa ha portato alla sospensione dei pre-order Ayaneo Next II? Alla base di questa decisione c'è l'impennata dei prezzi degli SSD, una componente fondamentale per dispositivi di questo tipo. Già nei mesi precedenti al lancio, Ayaneo aveva osservato un aumento dei costi, ritenendo però che il mercato fosse vicino a un picco. Per questo motivo aveva deciso comunque di procedere, accettando margini ridotti o addirittura nulli. Un PC handheld può costare più di 4.000 euro? Ayaneo Next 2 a quanto pare sì Tuttavia, la situazione è peggiorata rapidamente, con un'ulteriore crescita dei prezzi che ha superato ogni previsione. Nonostante la sospensione dei nuovi ordini, l'azienda ha confermato che evaderà tutte le prenotazioni già effettuate. I preordini erano stati aperti solo poche settimane prima, segno di quanto rapidamente il contesto economico possa cambiare nel settore tecnologico.