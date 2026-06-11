Tanti licenziamenti in arrivo in casa Microsoft a luglio, secondo un report di Bloomberg

La divisione gaming di Microsoft si appresta ad affrontare una nuova ondata di licenziamenti nel mese di luglio, stando a quanto riportato dal giornalista Jason Schreier della testata Bloomberg. Il CEO di Xbox , Asha Sharma , avrebbe comunicato che nei prossimi giorni avrà inizio una profonda riorganizzazione dell'infrastruttura aziendale. Al momento non è stato ancora precisato il numero di posti di lavoro che verranno tagliati all'interno di Xbox e delle sue sussidiarie ma, visti i risultati della divisione , c'è molta preoccupazione in merito.

Ristrutturazione

In una lettera inviata ai dipendenti il 10 giugno, Sharma ha illustrato i punti chiave di questa ristrutturazione, pur non menzionando esplicitamente i licenziamenti. Fonti interne però indicano che i tagli avverranno subito dopo la chiusura dell'attuale anno fiscale di Microsoft, fissata per martedì 30 giugno.

Xbox si rinnova licenziando altro personale?

A livello finanziario, Sharma ha reso noto che il margine di profitto dell'azienda è sceso su base annua al 3%. Escludendo l'acquisizione di Activision Blizzard, negli ultimi cinque anni Xbox ha speso oltre 20 miliardi di dollari in investimenti, registrando parallelamente un calo dei ricavi annuali di quasi mezzo miliardo di dollari.

Questa situazione fa seguito ai cambiamenti ai vertici avvenuti di recente, che a questo punto sono chiaramente dovuti ai risultati della divisione Xbox sotto Phil Spencer. Dopo che Sharma ha succeduto Spencer come CEO di Xbox nel febbraio 2026, erano sorti alcuni interrogativi su possibili ridimensionamenti, memori dei 9.000 licenziamenti operati da Microsoft nel luglio 2025. Nonostante il Chief Content Officer Matt Booty avesse inizialmente rassicurato sull'assenza di tagli immediati dopo la promozione di Sharma, i numeri di fine anno fiscale sembrano aver imposto un cambio di rotta.

Il piano di ridimensionamento si inserisce in un contesto complesso anche per quanto riguarda i servizi in abbonamento. Il Chief Strategy Officer, Matthew Ball, ha recentemente fatto il punto su Xbox Game Pass, rivelando che il servizio ha perso milioni di abbonati a livello globale a seguito dell'aumento dei prezzi introdotto nell'ottobre 2025. Ad aprile l'azienda ha fatto parzialmente marcia indietro, abbassando i costi mensili di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass agli attuali 23,99 e 13,99 dollari, al netto della rimozione dei Call of Duty dal servizio al lancio.