YouTube introduce ufficialmente i messaggi privati: ecco come chattare

YouTube ha iniziato a distribuire in Italia la funzione dei messaggi diretti: vediamo come funziona e quali requisiti servono.

Dopo una prima fase di test, YouTube sta distribuendo ufficialmente la funzione dei messaggi privati a un numero esteso di paesi, tra cui l'Italia. Non si tratta di una vera novità: in passato la funzione era già disponibile, ma era stata successivamente rimossa. L'elenco completo include 40 Paesi ed è consultabile direttamente dalla pagina di assistenza. Vediamo cosa cambia e come iniziare a chattare su YouTube.

Come funzionano i messaggi diretti su YouTube Prima di tutto, è necessario avere almeno 18 anni (con verifica dell'età) ed effettuare l'accesso al proprio account YouTube. Con questa nuova funzione potrete condividere video con altri utenti semplicemente cliccando su "Condividi", sia per i video tradizionali che per gli Shorts. Inoltre, potrete utilizzare l'icona "Messaggi" in alto a destra per invitare altre persone a iniziare una conversazione tramite un link di invito. Sarà necessario attendere che l'altro utente accetti l'invito, altrimenti non sarà possibile avviare la chat. La funzione I link di invito hanno una validità di 7 giorni. Se non doveste ancora visualizzare la funzione, non preoccupatevi: la distribuzione è graduale, quindi è molto probabile che nelle prossime ore o nei prossimi giorni diventi disponibile anche per voi. La chat funziona in modo simile alle classiche conversazioni delle altre app, permettendovi anche di annullare l'invio di un messaggio tenendolo premuto a lungo oppure di eliminare intere conversazioni.

Privacy e sicurezza Per quanto riguarda la privacy, è possibile bloccare canali e contatti, oltre a segnalare le conversazioni. Si tratta, in generale, di una funzione pensata anche per incentivare ulteriormente il tempo trascorso su YouTube. YouTube Premium introduce nuove modalità audio e funzioni dedicate ai podcast Se ricevete un invito e desiderate rifiutarlo, potete selezionare "Non ora": in questo caso, le informazioni del vostro canale non verranno condivise con il mittente, ma potrete comunque autorizzare i messaggi da parte sua in un secondo momento. E voi avevate bisogno di una funzione simile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.