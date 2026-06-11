Namco Legendary Mountains ha una data d'uscita ufficiale

Lo studio di sviluppo BeXide ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Namco Legendary Mountains, il 25 giugno 2026. Quindi mancano pochissimi giorni per poterci giocare. Il titolo sarà disponibile su PC, Nintendo Switch 1 e 2. A partire da oggi 11 giugno apriranno i preordini sul Nintendo eShop, accompagnati da uno sconto del 10%. Su Steam non ci sono ancora informazioni relative al prezzo di lancio.