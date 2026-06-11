Namco Legendary Mountains ha una data d'uscita ufficiale

Lo studio di sviluppo BeXide ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Namco Legendary Mountains, il 25 giugno 2026. Quindi mancano pochissimi giorni per poterci giocare. Il titolo sarà disponibile su PC, Nintendo Switch 1 e 2. A partire da oggi 11 giugno apriranno i preordini sul Nintendo eShop, accompagnati da uno sconto del 10%. Su Steam non ci sono ancora informazioni relative al prezzo di lancio.
Un puzzle game dedito ai classici
Stando alle informazioni condivise dagli sviluppatori, il gioco si propone di rielaborare i classici titoli arcade targati Namco degli anni '80, mantenendone l'estetica 2D pur dopo averli traformati in 3D.
Il sistema di gioco si basa su comandi intuitivi e sulla fusione di sfere con dentro dei personaggi di Namco: quando due sfere identiche entrano in collisione, si fondono trasformandosi in una sfera di dimensioni maggiori con un nuovo personaggio. L'obiettivo della partita è continuare a unire le figure per massimizzare il punteggio, prestando attenzione a non farle cadere fuori dal campo di gioco.
Oltre a un livello principale che mescola elementi tratti da vari giochi, Namco Legendary Mountains includerà livelli dedicati a titoli specifici, tra cui Dig Dug, Pac-Man, Mappy, The Tower of Druaga e Xevious.
Sul fronte dei contenuti, il titolo permetterà di sbloccare oltre 100 voxel differenti completando una serie di sfide. I giocatori avranno a disposizione una "Stanza delle Collezioni", una galleria virtuale dove poter esporre e disporre liberamente le statuette ottenute. Infine, per incentivare la rigiocabilità, sarà presente una modalità "Score Attack" supportata da classifiche online, che consentirà agli utenti di competere per i punteggi migliori a livello globale.
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