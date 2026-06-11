Echoes of Aincrad: Sword Art Online, l'action con elementi soulslike per vecchi e nuovi fan

Presentata il 6 marzo 2026 ad AnimeJapan 2026, ci è stato concesso di testare in prima persona la produzione grazie ad una demo preparata appositamente. Esplorando alcune ambientazioni messe a disposizione, abbiamo preso le misure con un action-RPG a mappa aperta che prende in prestito più di un elemento da Dark Souls .

Dopo questa minuscola pausa di riflessione, fan e meno fan avranno presto la possibilità di rituffarsi a capofitto nella mortale esperienza in realtà virtuale che dà il nome alla serie grazie a Echoes of Aincrad: Sword Art Online . Sviluppata da Game Studio Inc. e in uscita il prossimo 10 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series, l'avventura vuole essere una sorta di reboot capace di divertire gli appassionati della prima ora e attrarre nuovo pubblico.

Nel prolifico panorama degli adattamenti videoludici dedicati ad anime e manga, Sword Art Online occupa una posizione di rilievo. Includendo nel novero capitoli principali, giochi per mobile e spin-off, dal 2013 ad oggi solo l'anno scorso Bandai Namco ci ha esentato dalla puntuale proposizione di un nuovo titolo tratto dalla light novel di Reki Kawahara.

Prigionieri di una simulazione soulslike

Echoes of Aincrad: Sword Art Online, almeno sulla carta, ha tutto il potenziale per interfacciarsi con un pubblico relativamente ampio e variegato. Per attrarre e non disorientare anche chi non conoscesse i risvolti narrativi della light novel a cui si rifà il videogioco attiva due espedienti narrativi ben specifici.

Da una parte, inscena l'epopea tra i piani del Castello di Aincrad, scenario noto ai fan della primissima ora, nonché ambientazione che il protagonista del videogioco dovrà scalare per potersi garantire la disconnessione dal mortale VRMMORPG realizzato dal folle Akihiko Kayaba. Dall'altra, evita di coinvolgere direttamente Kirito e gli altri eroi incontrati in passato, mettendo a disposizione un editor con cui creare un personaggio inedito a cui coerentemente verranno spiegate e illustrate le vicissitudini che avviano la trama della serie.

Anche in termini prettamente ludici Echoes of Aincrad: Sword Art Online vuole porsi con estrema accondiscendenza verso il suo potenziale pubblico. Ecco perché all'avvio di una nuova partita potrete scegliere tra uno dei quattro livelli di difficoltà proposti. Si va da quello più basso, dove gli avversari oppongono una resistenza solo nominale, a quello massimo, dove solo chi saprà padroneggiare al meglio il gameplay potrà realmente sperare di spuntarla. Del resto, non a caso, il gioco introduce alcuni elementi presi in prestito dai soulslike. Ma andiamo con ordine.



L'editor presente nella demo ci permetteva di personalizzare il personaggio a partire da alcuni preset

Il gioco propone il solito mix tra azione e gioco di ruolo. I combattimenti avvengono in tempo reale, senza soluzione di continuità, a partire da un sistema di combattimento simile a quello conosciuto in Dark Souls. Attacco leggero e pesante, parata e schivata consumano stamina. Nonostante il personaggio faccia sfoggio di una certa agilità e reattività, ogni azione apre il fianco ad un contrattacco nemico, fattore che costringe il videogiocatore a diffidare del button mashing in favore di una più accorta pianificazione delle mosse. Dal canto loro, gli avversari non attaccano quasi mai a testa bassa. Aspettano il passo falso, affidandosi a schemi specifici, attentamente cadenzati, coerenti con le strategie adottate dell'eroe.

Nonostante il selettore della difficoltà, insomma, si respira la stessa atmosfera di un qualsiasi gioco di FromSoftware, nonostante un ritmo spiccatamente alto ed animazioni volutamente più fluide che rendono gli scontri diretti e facilmente gestibili.



La demo non ci ha permesso di farci un'idea precisa della trama

C'è un altro fattore che cerca in qualche modo di caratterizzare il sistema di combattimento di Echoes of Aincrad: Sword Art Online. Durante la demo siamo stati costantemente scortati da un partner, personaggio controllato dalla CPU con cui potevamo interagire tramite comandi contestuali. Come facilmente ipotizzabile, il protagonista dispone di attacchi speciali che consumano un'apposita barra. Tra questi sono presenti abilità che sfruttano la diretta collaborazione del proprio alleato. A seguito di una schivata o di una parata perfetta, indicatore permettendo, potrete sfoderare mosse in combinazione particolarmente potenti, utilissime soprattutto negli scontri contro i boss. Inoltre, potrete indirizzare le attenzioni del partner a seconda del numero di nemici che state fronteggiando. Con la pressione di un pulsante potrete far sì che si concentri solo su un avversario o sull'intero gruppo in generale.

Alla prova dei fatti, l'interazione con l'alleato ci è parsa fin troppo superficiale e situazionale. Nonostante i comandi impartiti, abbiamo avuto la costante sensazione che agisse in quasi totale autonomia, limitandosi a farsi trovare nel posto giusto, e al momento giusto, ogni qualvolta avessimo bisogno di lui per l'attivazione di qualche tecnica speciale.



Ogni battaglia sprigiona un gran numero di effetti

In generale, le battaglie di Echoes of Aincrad: Sword Art Online non ci hanno né annoiato, né esaltato particolarmente. Il sistema di combattimento è sufficientemente sfaccettato da rendere gli scontri più accesi intriganti, ma gli avversari affrontati in questa demo hanno ostentato schemi fin troppo ripetitivi per dare vita a scontri davvero memorabili. La sensazione è insomma quella di un titolo che cercherà di tenere viva l'attenzione, più che con la complessità del sistema di combattimento, con la varietà degli scenari e con la gestione del personaggio. Sì, perché da questo punto di vista le potenzialità sembrano esserci.