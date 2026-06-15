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La demo di Echoes of Aincrad: Sword Art Online è disponibile su Steam, presto anche su PS5 e Xbox

La demo di Echoes of Aincrad: Sword Art Online è ora disponibile su Steam, con le versioni PS5 e Xbox Series X|S in arrivo domani. Un'anteprima che permette di provare missioni, armi e progressione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/06/2026
Un combattimento in Echoes of Aincrad: Sword Art Online
Echoes of Aincrad: Sword Art Online
Echoes of Aincrad: Sword Art Online
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Come promesso, Bandai Namco e il team di Game Studio hanno pubblicato oggi la demo di Echoes of Aincrad: Sword Art Online, permettendo ai giocatori di provare il titolo in anticipo.

La versione di prova può già essere scaricata tramite Steam a questo indirizzo, mentre le versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno molto presto: saranno disponibili da domani, martedì 16 giugno, alle 16:00 italiane. Per l'occasione è stato diffuso anche un nuovo trailer che offre una panoramica dei contenuti inclusi nella demo.

Cinque missioni complete e tutte le armi

Come illustrato nel filmato, la demo consente di affrontare cinque missioni e di provare tutte le tipologie di armi disponibili: spade, asce a due mani, daghe, rapiere, spadoni e mazze, ciascuna caratterizzata da stili e punti di forza distinti.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online, l'action con elementi soulslike per vecchi e nuovi fan Echoes of Aincrad: Sword Art Online, l'action con elementi soulslike per vecchi e nuovi fan

Tra una missione e l'altra sarà possibile modificare e potenziare l'equipaggiamento, migliorare le statistiche del personaggio e apprendere nuove abilità. Si tratta quindi di un assaggio piuttosto corposo, utile per farsi un'idea chiara del gameplay in vista del lancio ormai imminente.

A questo proposito, vi ricordiamo che Echoes of Aincrad: Sword Art Online, sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 10 luglio.

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