La demo di Echoes of Aincrad: Sword Art Online è disponibile su Steam, presto anche su PS5 e Xbox

La versione di prova può già essere scaricata tramite Steam a questo indirizzo , mentre le versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno molto presto: saranno disponibili da domani, martedì 16 giugno, alle 16:00 italiane. Per l'occasione è stato diffuso anche un nuovo trailer che offre una panoramica dei contenuti inclusi nella demo.

Come promesso, Bandai Namco e il team di Game Studio hanno pubblicato oggi la demo di Echoes of Aincrad: Sword Art Online , permettendo ai giocatori di provare il titolo in anticipo.

Cinque missioni complete e tutte le armi

Come illustrato nel filmato, la demo consente di affrontare cinque missioni e di provare tutte le tipologie di armi disponibili: spade, asce a due mani, daghe, rapiere, spadoni e mazze, ciascuna caratterizzata da stili e punti di forza distinti.

Tra una missione e l'altra sarà possibile modificare e potenziare l'equipaggiamento, migliorare le statistiche del personaggio e apprendere nuove abilità. Si tratta quindi di un assaggio piuttosto corposo, utile per farsi un'idea chiara del gameplay in vista del lancio ormai imminente.

A questo proposito, vi ricordiamo che Echoes of Aincrad: Sword Art Online, sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 10 luglio.