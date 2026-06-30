L'introduzione animata di Echoes of Aincrad: Sword Art Online presenta tutti i personaggi

Il titolo è ambientato nel mondo di Aincrad, descritto come un misto di bellezze e pericoli, in cui ogni combattimento può risultare quello decisivo. I giocatori potranno creare un proprio personaggio , personalizzarne l'equipaggiamento e affrontare battaglie basate su abilità, riflessi e gestione delle sinergie con un compagno di squadra.

Bandai Namco e lo sviluppatore Game Studio hanno pubblicato la sequenza animata d'apertura di Echoes of Aincrad: Sword Art Online , dove possiamo vedere una carrellata di tutti i personaggi principali che faranno parte del cast del gioco.

Altri dettagli

La descrizione ufficiale parla di un gioco che invita a "rischiare la propria realtà", inserendo il giocatore in un contesto narrativo in cui la sopravvivenza è centrale. Bandai Namco sottolinea come il mondo di gioco sia costruito attorno a un sistema di progressione che unisce esplorazione, combattimenti e crescita del personaggio.

Tra le caratteristiche principali figura la possibilità di creare e personalizzare il proprio eroe, definendo stile di gioco, statistiche ed equipaggiamento in base a preferenze che spaziano da agilità e velocità fino a resistenza e potenza. Il sistema di combattimento si basa anche sulla collaborazione con un compagno, la cui sinergia può essere sviluppata e adattata nel corso dell'avventura.

Il mondo di gioco includerà città, aree aperte e dungeon, con la possibilità di completare missioni, raccogliere tesori e affrontare nemici in combattimenti in tempo reale. L'esplorazione sarà progressiva, con nuove aree che si sbloccano avanzando nella storia.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online è previsto per il 9 luglio in Giappone e per il 10 luglio a livello globale su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.