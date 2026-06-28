Prenota su Amazon Echoes of Aincrad: il nuovo titolo direttamente dall'universo di Sword Art Online

Su Amazon è possibile prenotare la propria copia di Amazon Echoes of Aincrad , il nuovo gioco direttamente dall'universo di Sword Art Online in uscita il prossimo 10 luglio , al prezzo finale di 69,99€. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Echoes of Aincrad è un JRPG che permette ai giocatori di vivere un'avventura in prima persona creando un protagonista completamente personalizzabile . Ogni scelta contribuisce a definire l'identità del proprio eroe, offrendo la possibilità di costruire una leggenda personale in un mondo dove sopravvivere rappresenta la sfida più importante.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'evoluzione del personaggio è fondamentale per affrontare nemici sempre più potenti. Salendo di livello si ottengono nuove capacità e, allo stesso tempo, diventa essenziale sviluppare il rapporto con il proprio partner. Migliorare la sinergia tra i due permette di elaborare strategie più efficaci e creare una squadra affiatata. L'esplorazione rappresenta uno degli elementi centrali dell'esperienza.

Il viaggio conduce attraverso città ricche di fascino, vaste pianure e dungeon pieni di insidie e segreti da scoprire. Completando missioni, recuperando preziosi tesori e affrontando avversari temibili, la mappa si amplia progressivamente, svelando nuove aree da visitare e sfide sempre più impegnative. Per gli appassionati di Sword Art Online potrebbe rappresentare un must-have.