I bagarini rivendono le prenotazioni di GTA 6 a prezzo maggiorato e la gente le compra, per qualche motivo

GTA 6 sarà pubblicato in formato digitale e in versioni scatolate con un codice download. Si potrebbe pensare che questo renda inutile provare a rivendere le copie tramite siti come eBay, ma non è affatto così.
I bagarini stanno infatti mettendo in vendita le prenotazioni a prezzi maggiorati e per qualche motivo qualcuno sta comprando.
La situazione delle rivendite di GTA 6
GTA 6 costa negli USA 80 dollari e, in quanto gioco digitale, non c'è motivo per andare in cerca di prenotazioni rivendute a prezzo maggiorato, ma pare che comunque vari bagarini stiano rivendendo il gioco anche fino a 120 dollari.
Come potete vedere nell'immagine qui sopra, una copia è già stata venduta per 120 dollari. Non c'è in realtà alcun motivo di acquistare il gioco a prezzi maggiorati, persino nella versione scatolata visto che non sembra ci siano problemi di scorte tramite le principali catene americane che stanno permettendo la prenotazione.
Non è strano che i bagarini provino a guadagnare sul gioco di maggior interesse dell'anno, ma non riusciamo davvero a capire perché qualcuno dovrebbe pagare extra quando il titolo è disponibile a prezzo regolare. Inoltre, chi compra su eBay una versione scatolata dovrà aggiungere al sovraprezzo anche i costi di spedizione.
Il vero problema pare essere che potrebbero non esserci abbastanza console da acquistare per i fan di GTA 6.
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