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I bagarini rivendono le prenotazioni di GTA 6 a prezzo maggiorato e la gente le compra, per qualche motivo

GTA 6 sarà sostanzialmente un videogioco digitale, anche nella versione scatolata, ma per qualche motivo i bagarini stanno provando a rivendere le prenotazioni a prezzo maggiorato e ci stanno riuscendo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/06/2026
Lucia e Jason in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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GTA 6 sarà pubblicato in formato digitale e in versioni scatolate con un codice download. Si potrebbe pensare che questo renda inutile provare a rivendere le copie tramite siti come eBay, ma non è affatto così.

I bagarini stanno infatti mettendo in vendita le prenotazioni a prezzi maggiorati e per qualche motivo qualcuno sta comprando.

La situazione delle rivendite di GTA 6

GTA 6 costa negli USA 80 dollari e, in quanto gioco digitale, non c'è motivo per andare in cerca di prenotazioni rivendute a prezzo maggiorato, ma pare che comunque vari bagarini stiano rivendendo il gioco anche fino a 120 dollari.

Le inserzioni di GTA 6 su eBay
Le inserzioni di GTA 6 su eBay

Come potete vedere nell'immagine qui sopra, una copia è già stata venduta per 120 dollari. Non c'è in realtà alcun motivo di acquistare il gioco a prezzi maggiorati, persino nella versione scatolata visto che non sembra ci siano problemi di scorte tramite le principali catene americane che stanno permettendo la prenotazione.

I trailer di GTA 6 sono stati cambiati da Rockstar Games, ora ci sono i link al PS Store ma non all'Xbox Store I trailer di GTA 6 sono stati cambiati da Rockstar Games, ora ci sono i link al PS Store ma non all'Xbox Store

Non è strano che i bagarini provino a guadagnare sul gioco di maggior interesse dell'anno, ma non riusciamo davvero a capire perché qualcuno dovrebbe pagare extra quando il titolo è disponibile a prezzo regolare. Inoltre, chi compra su eBay una versione scatolata dovrà aggiungere al sovraprezzo anche i costi di spedizione.

Il vero problema pare essere che potrebbero non esserci abbastanza console da acquistare per i fan di GTA 6.

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