I bagarini rivendono le prenotazioni di GTA 6 a prezzo maggiorato e la gente le compra, per qualche motivo

GTA 6 sarà pubblicato in formato digitale e in versioni scatolate con un codice download. Si potrebbe pensare che questo renda inutile provare a rivendere le copie tramite siti come eBay, ma non è affatto così.

I bagarini stanno infatti mettendo in vendita le prenotazioni a prezzi maggiorati e per qualche motivo qualcuno sta comprando.