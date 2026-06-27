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GTA 6 arriva ma potrebbero non esserci abbastanza console da acquistare, avvertono i rivenditori

Con il prossimo arrivo di GTA 6, il problema sembrano essere le scorte di console disponibili, con PS5 e Xbox Series X|S che potrebbero non poter essere acquistate nella quantità desiderata.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/06/2026
PS5 e Xbox Series X
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Il mercato videoludico si trova in una situazione decisamente strana, tanto da far preoccupare alcuni rivenditori per la mancanza di console disponibili con l'arrivo di GTA 6, che potrebbe portare a grossi inconvenienti.

Come ben sappiamo, da mesi imperversa la crisi dell'hardware, legata alla scarsità di memorie disponibili che ha portato anche a un costante aumento dei prezzi, come dimostrato anche in questi giorni dall'ulteriore incremento di prezzo di Xbox, che peraltro sembra abbia difficoltà a produrre quantità di console sufficienti seppure a fronte di una domanda non proprio enorme.

La medesima situazione vale per tutti, dunque potrebbe crearsi il problema di una cronica mancanza di PS5 e Xbox Series X|S proprio nel periodo di uscita di GTA 6, quando è previsto un incremento nelle vendite di console.

La domanda supererà l'offerta

In base a quanto riferito da The Game Business, un responsabile acquisti di alto livello nel settore dei videogiochi di una catena di rivenditori ha manifestato una preoccupazione diffusa per quanto riguarda la possibile mancanza di disponibilità di console in autunno e nell'"holiday season".

Parlando in maniera anonima, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro, ha dichiarato: "Ci è stato comunicato che, a causa dei persistenti problemi legati alla disponibilità dei componenti hardware, non riceveremo le unità che vorremmo prima dell'uscita di GTA".

Ha aggiunto inoltre che "Probabilmente la domanda supererà l'offerta durante il periodo di fine anno", dunque proprio nel periodo potenzialmente più ricco per il mercato.

Il CEO di Sony, Hiroki Totoki, aveva dichiarato agli investitori a maggio che "per l'anno solare 2026, il volume necessario è stato assicurato", ma evidentemente i dubbi permangono sul fronte della rivendita.

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Il Chief Strategy Officer di Xbox, Matthew Ball, aveva invece dichiarato a The Game Business all'inizio di giugno che ci sono già problemi di approvvigionamento per quanto riguarda Xbox Series X|S: "Posso dirvi con certezza che la domanda per la nostra console supera l'offerta", ha dichiarato.

"Non è una questione di volontà. Dobbiamo fare di più, ma ci sono dei vincoli. E quindi, purtroppo, ci sono diversi mercati in cui non disponiamo di scorte sufficienti".

Questa situazione proprio nel periodo di uscita di GTA 6 può risultare potenzialmente molto dannosa, considerando che il gioco Rockstar Games è considerato il candidato ideale per risollevare anche il mercato hardware, che sta calando vistosamente come è emerso anche dai dati di vendita di PS5 e Xbox Series X|S a maggio in USA.

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