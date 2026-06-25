Xbox Series X|S aumenta ancora di prezzo, il modello da 2 TB verrà dismesso

Microsoft ha annunciato un nuovo aumento di prezzo per Xbox Series X|S: a partire dal 1 agosto tutti i modelli con storage da 512 GB costeranno 100 dollari in più, mentre quelli con storage da 1 TB costeranno 150 dollari in più. La versione da 2 TB, inoltre, non verrà più prodotta.

"Lo scorso ottobre abbiamo aumentato il prezzo delle console XBOX negli Stati Uniti di una cifra compresa tra 20 e 70 dollari", si legge nel comunicato della casa di Redmond. "Speravamo che un ulteriore aumento non fosse necessario e negli ultimi mesi abbiamo collaborato con i fornitori per valutare possibili alternative."

"Purtroppo i costi di memoria e archiviazione per console sono aumentati di oltre 2,5 volte e prevediamo un ulteriore raddoppio entro l'autunno del 2027. L'intero settore dell'elettronica di consumo sta affrontando l'attuale crisi dei componenti, ma gli effetti sono particolarmente pesanti per le console."

"A differenza di smartphone, computer, altoparlanti e altri dispositivi elettronici, le console non vengono generalmente vendute con profitto, bensì a un prezzo inferiore al loro costo di produzione", si conclude l'annuncio di Microsoft.