Xbox Series X|S aumenta ancora di prezzo, il modello da 2 TB verrà dismesso

Microsoft ha annunciato un nuovo aumento di prezzo per Xbox Series X|S: a partire dal 1 agosto tutti i modelli con storage da 512 GB costeranno 100 dollari in più, mentre quelli con storage da 1 TB costeranno 150 dollari in più. La versione da 2 TB, inoltre, non verrà più prodotta.
"Lo scorso ottobre abbiamo aumentato il prezzo delle console XBOX negli Stati Uniti di una cifra compresa tra 20 e 70 dollari", si legge nel comunicato della casa di Redmond. "Speravamo che un ulteriore aumento non fosse necessario e negli ultimi mesi abbiamo collaborato con i fornitori per valutare possibili alternative."
"Purtroppo i costi di memoria e archiviazione per console sono aumentati di oltre 2,5 volte e prevediamo un ulteriore raddoppio entro l'autunno del 2027. L'intero settore dell'elettronica di consumo sta affrontando l'attuale crisi dei componenti, ma gli effetti sono particolarmente pesanti per le console."
"A differenza di smartphone, computer, altoparlanti e altri dispositivi elettronici, le console non vengono generalmente vendute con profitto, bensì a un prezzo inferiore al loro costo di produzione", si conclude l'annuncio di Microsoft.
Nuovi modi per accedere a Xbox
Mentre attendiamo di capire a quanto ammonteranno i rincari di Xbox Series X|S in Italia, con l'annuncio che arriva praticamente in contemporanea con quello degli aumenti di prezzo di Apple su iPad e MacBook, Microsoft ha cercato di tamponare l'amara notizia spiegando di essere impegnata per rendere l'acquisto di Xbox più accessibile.
In che modo? Introducendo un programma Buy Now, Pay Later per dilazionare la spesa tramite Microsoft Store in più rate senza interessi, opzione disponibile anche su Amazon, e collaborando con alcuni partner al fine di potenziare la distribuzione di console usate.
Infine, la casa di Redmond intende puntare sul ricondizionato: "le console XBOX ricondizionate e certificate sono disponibili presso i Microsoft Store con sconti fino a 100 dollari rispetto al prezzo di listino consigliato", si legge nel comunicato dell'azienda.
Aggiornamento del 25 giugno alle 18:54 - Abbiamo riportato anche la sezione del comunicato relativa alle strategie di vendita.
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