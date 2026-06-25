Xbox si aggiorna con nuove funzionalità: prima per gli insider, poi a tutti gli altri

Xbox continua il suo percorso di evoluzione con un altro aggiornamento di sistema al momento dedicato agli utenti del programma insider e che verrà successivamente messo a disposizione di tutti dopo il periodo di test per queste nuove funzionalità.

A partire dal 24 giugno, l'aggiornamento ha iniziato il rollout per gli utenti Xbox Insider e probabilmente le stesse caratteristiche verranno poi messe a disposizione anche per tutti gli altri forse a partire dal mese di luglio considerando le tempistiche standard.

L'update comporta alcune novità che erano già state presentate in precedenza, nell'ottica di una revisione generale della dashboard e delle funzionalità della console.