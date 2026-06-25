Xbox si aggiorna con nuove funzionalità: prima per gli insider, poi a tutti gli altri

Xbox continua il suo percorso di evoluzione con un altro aggiornamento di sistema al momento dedicato agli utenti del programma insider e che verrà successivamente messo a disposizione di tutti dopo il periodo di test per queste nuove funzionalità.
A partire dal 24 giugno, l'aggiornamento ha iniziato il rollout per gli utenti Xbox Insider e probabilmente le stesse caratteristiche verranno poi messe a disposizione anche per tutti gli altri forse a partire dal mese di luglio considerando le tempistiche standard.
L'update comporta alcune novità che erano già state presentate in precedenza, nell'ottica di una revisione generale della dashboard e delle funzionalità della console.
Novità su gamertag, hub di gioco e cloud
Il primo aggiornamento riguarda la variazione applicata alla Gamertag: il nome che identifica il giocatore può ora arrivare fino a 15 caratteri, mentre in precedenza poteva raggiungere al massimo 12 caratteri, un cambiamenti di portata non particolarmente grande ma che può risolvere alcuni inconvenienti.
I giochi di Xbox 360 hanno ora dei Game Hub dedicati, ovvero le pagine contenenti varie informazioni riguardanti ai singoli giochi ora sono estese anche ai titoli della generazione Xbox 360.
Un aggiornamento peculiare riguarda una funzionalità legata al cloud: quando un gioco ha bisogno di un aggiornamento e non può dunque essere avviato nel momento voluto dal giocatore, la console Xbox visualizza un messaggio con l'opzione di poter giocare in cloud, bypassando in questo modo l'attesa per l'aggiornamento, oppure si può decidere semplicemente di procedere comunque con l'update.
Un'altra variazione riguarda poi la possibilità di inserire i giochi nella lista desideri direttamente dalla scheda del gioco: all'interno di questa è stato inserito un pulsante che consente di inserirlo nella propria wishlist.
Tutto questo arriva agli insider a breve distanza dall'update di giugno che ha visto arrivare nuovo logo, badge e altro.
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