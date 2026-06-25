Nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà giugno 2026: da EA Sports FC 26 a Call of Duty Vanguard

Arriva il caldo torrido, ma il Game Pass continua a sfornare giochi, sebbene in questo caso forse ci si trovi di fronte a un momento di leggera flessione rispetto al ritmo forsennato visto nelle settimane e nei mesi scorsi. I nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di giugno sono giusto una manciata, ma tra questi troviamo qualche gioco di notevole richiamo, dunque anche questa ondata non è certo da sottovalutare. D'altra parte, queste sono settimane che non vedono uscite di grosso calibro in generale, ma con il backlog che sicuramente attanaglia gli abbonati questo non è certo un gran problema. Oltre ai giochi che erano stati annunciati con la prima ondata del mese, bisogna segnalare alcune aggiunte effettuate successivamente, che non sono state riportate nella panoramica precedente: durante la prima metà di giugno sono infatti arrivati anche Wo Long: Fallen Dynasty su Game Pass Premium, tornato anche su Ultimate e PC e Beatdown City Survivors su Ultimate e PC, entrambi inseriti il 10 giugno in catalogo. Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella prima parte di giugno, da Starseeker a Persona 5 Royal L'11 giugno è stata invece lanciata la versione completa di 33 Immortals, su tutti i tier superiori all'Essential, con il particolare roguelite cooperativo che ha finalmente raggiunto la versione 1.0. Ricordiamo peraltro che il Game Pass perderà otto giochi alla fine di giugno.

Call of Duty: Vanguard - Cloud, Xbox e PC, 17 giugno (Ultimate, Premium, PC) La serie Call of Duty rappresenta una notevole riserva di titoli da inserire nel Game Pass e l'approccio di Microsoft sull'inserimento anche dei giochi più vecchi nel catalogo è stato graduale, dunque molti devono ancora essere inseriti. In questa mandata è il turno di Call of Duty: Vanguard, capitolo uscito nel 2021 e sviluppato da Sledgehammer, che riprende il filone della serie ad ambientazione storica. La storia racconta alcuni eventi ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale e incentrati su personaggi diversi, fornendo dunque vari punti di vista e alcuni sbalzi temporali ma con una narrazione particolarmente sviluppata. Come spiegato nella nostra recensione di Call of Duty: Vanguard la Campagna, seppure breve, risulta molto coinvolgente, cosa che rende questo titolo interessante da esplorare anche a distanza di anni, nel caso non si sia provato in precedenza. Ovviamente il fulcro dei contenuti si concentra sul multiplayer, che a questo punto potrebbe essere datato, ma tornare a esplorare gli eventi della storia può comunque risultare un motivo sufficiente per il download.

EA Sports FC 26 - Cloud, Xbox e PC, 18 giugno (Ultimate, PC) Una delle novità maggiori di questa mandata arriva grazie a EA Play, che introduce EA Sports FC 26 all'interno del Vault e dunque lo mette a disposizione anche degli abbonati a Game Pass Ultimate e PC. EA Sports FC: un'immagine del World's Game Update Il campionato 2025-2026 a cui si riferisce il capitolo in questione è ormai terminato, ma il gioco arriva comunque perfettamente in tempo per i Mondiali di calcio 2026, che possono essere vissuti al suo interno grazie al grosso aggiornamento "The World's Game". Sebbene non si tratti propriamente di una riproduzione ufficiale del campionato del mondo, non essendoci la licenza, si tratta ovviamente della cosa più vicina alla traduzione videoludica del grande evento sportivo in questione. Sfruttando la scia delle "notti magiche" (ma non più di tanto, vista la situazione dell'Italia) può essere un download ideale per questo periodo nel caso non l'abbiate acquistato in precedenza: per informazioni su novità e contenuti di questa edizione, vi rimandiamo alla nostra recensione di EA Sports FC 26.

Abyssus - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 25 giugno (Ultimate, Premium, PC) Abbiamo visto come le varianti del roguelite stiano diventando sempre più numerose e perfezionate nel panorama videoludico, e Abyssus ci mette del suo. Un livello di Abyssus Si tratta di uno sparatutto in prima persona sviluppato dal team indie DoubleMoose, e presenta davvero qualcosa di nuovo e interessante nei pur affollati panorami sia degli FPS che dei rogue-qualcosa. La meccanica funziona davvero molto bene, sia per quanto riguarda i fondamentali dello shooter che nel sistema di progressione tipicamente roguelite, ma ad arricchire l'esperienza contribuisce anche l'ambientazione, che mischia elementi in stile brinepunk con una certa vena umoristica che dona una notevole identità a tutto l'insieme. Abbiamo provato l'FPS roguelite tempo fa e ci aveva particolarmente convinto, ora è il momento di giocarlo in forma completa direttamente su Game Pass, rappresentando una delle novità più interessanti di questa mandata di prima estate.

RV There Yet? - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 30 giugno (Ultimate, Premium, PC) Parlando di sotto-generi diventati veri e propri tormentoni, introduciamo anche RV There Yet? che rientra nel sempre più ricco filone dei giochi multiplayer cooperativi a base di fisica, più o meno "rotta". Una normalissima situazione in RV There Yet? In questo caso c'è però un elemento di base molto originale: i giocatori interpretano un gruppo di amici che si ritrovano a dover guidare un grosso camper per strade alternative, con risultati davvero fuori di testa. Questa sgangherata squadra di amici, che evidentemente non perdono mai la calma visto che si mostrano con sigaretta accesa in bocca in qualsiasi situazione, devono collaborare per far passare il camper da aree assolutamente non indicate per un veicolo del genere. Si tratta allora di creare ponti con assi di legno, sistemi di trasporto con corde e ascensori, piattaforme mobili e quant'altro per cercare di far arrivare la loro casa mobile dove nessuno probabilmente è mai giunto prima, almeno non guidando un caravan di tali dimensioni. Insomma, il concetto è interessante e le situazioni in cui è possibile cacciarsi assolutamente irresistibili: RV There Yet? potrebbe essere davvero una perla multiplayer per Game Pass.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Cloud, Xbox e PC, 2 luglio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) L'operazione di recupero e rilancio della storica serie di giochi di skateboard è proseguita con Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, raccolta che comprende il terzo e quarto capitolo della serie in forma completamente rifatta dal punto di vista tecnico. Un classico rifatto in azione: un'immagine di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Il terzo e quarto capitolo rappresentavano già all'epoca delle evoluzioni notevoli rispetto ai precedenti, nonostante ovviamente non potessero contare sulla medesima carica innovativa e sullo stesso impatto del leggendario capostipite, ma in questa forma modernizzata siamo in grado di apprezzare al meglio i contenuti proposti nei seguiti qui raccolti. La stravaganza e l'ampiezza dei livelli qui trovano la giusta espressione grazie alle potenzialità tecnologiche maggiori, con un incremento esponenziale in termini di spettacolarità dell'azione fra rampe, scenari folli e trick spinti al parossismo. Per il resto, gli ingredienti restano quelli storici della serie: immediatezza ma anche complessità nell'approfondire i controlli, azione in singolo e multiplayer e una colonna sonora esaltante. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

Winds of Arcana: Ruination - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 6 luglio (Ultimate, Premium, PC) La carrellata dei generi in voga che abbiamo visto con queste introduzioni nel catalogo di Game Pass si completa con l'aggiunta anche di un metroidvania, immancabile in un elenco del genere. Un'affascinante ambientazione in Winds of Arcana: Ruination Winds Of Arcana: Ruination è un gioco d'azione a piattaforme impostato in 2D, ma con grafica 3D, ovvero nello stile definito impropriamente "2,5D" che ricorda un po' l'ottimo Prince of Persia: The Lost Crown, con le dovute proporzioni. Anche in questo caso controlliamo un personaggio decisamente atletico e combattivo, in grado di correre, saltare e arrampicarsi all'interno degli scenari ma anche con spiccate doti di combattimento, elemento che risulta fondamentale nel gameplay. Il ritmo dinamico punta molto sulla velocità dell'azione, ma non mancano momenti diversi con soluzione di enigmi, esplorazione della mappa con nuove strade da aprire, quest secondarie e combattimenti con boss, rientrando pienamente nel canovaccio del metroidvania.

Gli arrivi e le partenze della seconda parte di giugno 2026 Disponibili su Game Pass dal 17 giugno

Call of Duty: Vanguard - Cloud, Xbox e PC, 17 giugno (Ultimate, Premium, PC)

EA Sports FC 26 - Cloud, Xbox e PC, 18 giugno (Ultimate, PC)

Abyssus - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 25 giugno (Ultimate, Premium, PC)

RV There Yet? - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 30 giugno (Ultimate, Premium, PC)

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Cloud, Xbox e PC, 2 luglio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Winds of Arcana: Ruination - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 6 luglio (Ultimate, Premium, PC) Non più disponibili su Game Pass dal 30 giugno

Mecha Break (Cloud, Xbox e PC)

Payday 2 (Xbox)

Rise of Tomb Raider (Cloud, Xbox e PC)

Tomb Raider (Cloud, Xbox e PC)

Slay the Spire (Cloud, Xbox e PC)

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Xbox e PC)

Volcano Princess (Cloud, Xbox e PC)

Unpacking (Cloud, Xbox e PC)