Nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà giugno 2026: da EA Sports FC 26 a Call of Duty Vanguard

Arriva il caldo torrido, ma il Game Pass continua a sfornare giochi, sebbene in questo caso forse ci si trovi di fronte a un momento di leggera flessione rispetto al ritmo forsennato visto nelle settimane e nei mesi scorsi. I nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di giugno sono giusto una manciata, ma tra questi troviamo qualche gioco di notevole richiamo, dunque anche questa ondata non è certo da sottovalutare. D'altra parte, queste sono settimane che non vedono uscite di grosso calibro in generale, ma con il backlog che sicuramente attanaglia gli abbonati questo non è certo un gran problema.
Oltre ai giochi che erano stati annunciati con la prima ondata del mese, bisogna segnalare alcune aggiunte effettuate successivamente, che non sono state riportate nella panoramica precedente: durante la prima metà di giugno sono infatti arrivati anche Wo Long: Fallen Dynasty su Game Pass Premium, tornato anche su Ultimate e PC e Beatdown City Survivors su Ultimate e PC, entrambi inseriti il 10 giugno in catalogo.
L'11 giugno è stata invece lanciata la versione completa di 33 Immortals, su tutti i tier superiori all'Essential, con il particolare roguelite cooperativo che ha finalmente raggiunto la versione 1.0. Ricordiamo peraltro che il Game Pass perderà otto giochi alla fine di giugno.
EA Sports FC 26 - Cloud, Xbox e PC, 18 giugno (Ultimate, PC)
Una delle novità maggiori di questa mandata arriva grazie a EA Play, che introduce EA Sports FC 26 all'interno del Vault e dunque lo mette a disposizione anche degli abbonati a Game Pass Ultimate e PC.
Il campionato 2025-2026 a cui si riferisce il capitolo in questione è ormai terminato, ma il gioco arriva comunque perfettamente in tempo per i Mondiali di calcio 2026, che possono essere vissuti al suo interno grazie al grosso aggiornamento "The World's Game". Sebbene non si tratti propriamente di una riproduzione ufficiale del campionato del mondo, non essendoci la licenza, si tratta ovviamente della cosa più vicina alla traduzione videoludica del grande evento sportivo in questione. Sfruttando la scia delle "notti magiche" (ma non più di tanto, vista la situazione dell'Italia) può essere un download ideale per questo periodo nel caso non l'abbiate acquistato in precedenza: per informazioni su novità e contenuti di questa edizione, vi rimandiamo alla nostra recensione di EA Sports FC 26.
Gli arrivi e le partenze della seconda parte di giugno 2026
Disponibili su Game Pass dal 17 giugno
- Call of Duty: Vanguard - Cloud, Xbox e PC, 17 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- EA Sports FC 26 - Cloud, Xbox e PC, 18 giugno (Ultimate, PC)
- Abyssus - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 25 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- RV There Yet? - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 30 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Cloud, Xbox e PC, 2 luglio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)
- Winds of Arcana: Ruination - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 6 luglio (Ultimate, Premium, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 30 giugno
- Mecha Break (Cloud, Xbox e PC)
- Payday 2 (Xbox)
- Rise of Tomb Raider (Cloud, Xbox e PC)
- Tomb Raider (Cloud, Xbox e PC)
- Slay the Spire (Cloud, Xbox e PC)
- Ultimate Chicken Horse (Cloud, Xbox e PC)
- Volcano Princess (Cloud, Xbox e PC)
- Unpacking (Cloud, Xbox e PC)
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