Xbox Game Pass perderà otto giochi alla fine di luglio, vediamo quali sono

Dovremmo essere nuovamente vicini all'annuncio dei nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass, ma l'informazione viene preceduta, come da tradizione, dalla segnalazione dei giochi che lasceranno il catalogo, in questo caso alla fine del mese, ovvero il 31 luglio: si tratta di otto titoli, vediamo quali.
La lista è emersa all'interno dell'app ufficiale di Game Pass, dunque restiamo in attesa delle comunicazioni da parte di Microsoft che dovrebbero arrivare nelle prossime ore, ma salvo eventuali (e a dire il vero non infrequenti) errori di segnalazione, questi dovrebbero essere i giochi in uscita:
- Back to the Dawn
- Celeste
- Crusader Kings 3
- Mount & Blade 2: Bannerlord
- My Friendly Neighborhood
- Rain World
- Sniper Elite: Resistance
- Whiskerwood
Tutti i giochi in questione dovrebbero lasciare il catalogo di Game Pass il 31 luglio.
Presto anche le novità saranno rese note
Di solito, questa informazione precede di poco l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass: in questo caso, la seconda ondata di titoli previsti per luglio dovrebbe essere comunicata proprio questa settimana.
Microsoft non ha schemi precisissimi per quanto riguarda gli annunci sulle nuove introduzioni in Game Pass, ma in base ai precedenti possiamo pensare che la comunicazione possa arrivare martedì 21 o mercoledì 22, probabilmente intorno alle ore 15:00.
Tra i titoli destinati ad abbandonare il servizio molti risultano particolarmente interessanti: il platform Celeste è considerato uno dei migliori indie di questi anni, mentre Crusader Kings 3 è un colossale strategico di Paradox che forse può meritare l'acquisto con lo sconto applicato ai giochi del Game Pass, considerando che difficilmente potrà essere spolpato entro la fine del mese.
Altre esperienze interessanti possono provenire dall'avventura narrativa Back to the Dawn o dallo sparatutto Sniper Elite: Resistance, dunque si tratta di una mandata generalmente davvero di notevole rilievo.