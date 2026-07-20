Steam Machine a confronto con Windows 11: i primi benchmark mostrano prestazioni molto simili

I primi confronti tra SteamOS e Windows 11 sulla nuova Steam Machine indicano che i due sistemi operativi garantiscono prestazioni molto simili nella maggior parte dei videogiochi. Dopo che Valve ha reso disponibili i driver ufficiali per Windows 11, consentendo agli utenti di sostituire il sistema operativo basato su Linux, sono iniziati i primi test comparativi per verificare eventuali differenze nelle prestazioni.
Uno dei primi benchmark è stato realizzato da ETA Prime, che ha confrontato i risultati ottenuti con entrambi i sistemi operativi. Nei giochi analizzati, tra cui Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 e Horizon Zero Dawn Remastered, il numero di fotogrammi al secondo è risultato generalmente molto vicino, con differenze limitate a pochi frame.
Steam Machine: SteamOS vs Windows 11, sostanzialmente un pareggio
Secondo i dati pubblicati, SteamOS riesce a ottenere un vantaggio superiore all'8% in Cyberpunk 2077 utilizzando le impostazioni Ultra in risoluzione Full HD nativa. Negli altri test, invece, lo scarto tra i due sistemi rimane nella maggior parte dei casi inferiore al 3%. Non è stato però specificato se durante le prove fosse attivo il ray tracing, una tecnologia che in precedenti confronti aveva evidenziato maggiori difficoltà per SteamOS.
Il principale punto di forza della piattaforma sviluppata da Valve rimane l'interfaccia progettata per offrire un'esperienza simile a quella di una console, permettendo di utilizzare il PC senza mouse e tastiera. La disponibilità dei driver Windows, tuttavia, offre agli utenti la possibilità di eseguire programmi e videogiochi che attualmente non sono supportati da SteamOS, inclusi alcuni titoli multiplayer dotati di sistemi anti-cheat incompatibili con Linux.
Windows 11 prevale su SteamOS secondo i test di Geekbench 6 su Steam Machine
L'unico test nel quale Windows 11 ha mostrato un vantaggio netto è Geekbench 6, attualmente uno dei pochi benchmark sintetici compatibili con SteamOS. I risultati single-core sono molto simili, mentre nella prova multicore Windows supera SteamOS di circa il 22%.
Altri benchmark, come Cinebench e 3DMark Time Spy, sono stati eseguiti esclusivamente con Windows 11. I risultati mostrano che il processore personalizzato Zen 4 della Steam Machine si posiziona poco sotto i chip Apple della serie M1 nelle prestazioni generali. Che cosa ne pensate di questi dati? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.