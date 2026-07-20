Steam Machine a confronto con Windows 11: i primi benchmark mostrano prestazioni molto simili

I primi benchmark della Steam Machine mostrano che SteamOS e Windows 11 offrono prestazioni molto vicine nella maggior parte dei videogiochi.

I primi confronti tra SteamOS e Windows 11 sulla nuova Steam Machine indicano che i due sistemi operativi garantiscono prestazioni molto simili nella maggior parte dei videogiochi. Dopo che Valve ha reso disponibili i driver ufficiali per Windows 11, consentendo agli utenti di sostituire il sistema operativo basato su Linux, sono iniziati i primi test comparativi per verificare eventuali differenze nelle prestazioni. Uno dei primi benchmark è stato realizzato da ETA Prime, che ha confrontato i risultati ottenuti con entrambi i sistemi operativi. Nei giochi analizzati, tra cui Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 e Horizon Zero Dawn Remastered, il numero di fotogrammi al secondo è risultato generalmente molto vicino, con differenze limitate a pochi frame.

Steam Machine: SteamOS vs Windows 11, sostanzialmente un pareggio Secondo i dati pubblicati, SteamOS riesce a ottenere un vantaggio superiore all'8% in Cyberpunk 2077 utilizzando le impostazioni Ultra in risoluzione Full HD nativa. Negli altri test, invece, lo scarto tra i due sistemi rimane nella maggior parte dei casi inferiore al 3%. Non è stato però specificato se durante le prove fosse attivo il ray tracing, una tecnologia che in precedenti confronti aveva evidenziato maggiori difficoltà per SteamOS. Steam Machine spiegata bene: prezzo, giochi compatibili e come funziona Il principale punto di forza della piattaforma sviluppata da Valve rimane l'interfaccia progettata per offrire un'esperienza simile a quella di una console, permettendo di utilizzare il PC senza mouse e tastiera. La disponibilità dei driver Windows, tuttavia, offre agli utenti la possibilità di eseguire programmi e videogiochi che attualmente non sono supportati da SteamOS, inclusi alcuni titoli multiplayer dotati di sistemi anti-cheat incompatibili con Linux.