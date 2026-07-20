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Il controller Turtle Beach per Switch 2 con licenza ufficiale Nintendo è in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il costo del controller Turtle Beach per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/07/2026
Controller Switch 2

Su Amazon, oggi è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del controller Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con licenza ufficiale: l'offerta prevede uno sconto del 25% per un costo finale di 44,99€ (minimo storico). Acquista il controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dal box qui sotto: Il controller per Nintendo Switch 2 offre un'esperienza di gioco evoluta, pensata per garantire precisione, comfort e una maggiore reattività durante ogni sessione. Le nuove levette TMR (Tunneling Magnetoresistance) assicurano movimenti più accurati rispetto ai sistemi tradizionali, riducendo il rischio di drift e offrendo prestazioni affidabili anche dopo un utilizzo prolungato.

Ulteriori dettagli sul controller

Tra le caratteristiche più interessanti troviamo il pulsante C dedicato a GameChat, che permette di accedere rapidamente alle funzioni di comunicazione senza dover interrompere la partita. Questa soluzione rende più semplice interagire con gli altri giocatori mantenendo sempre il controllo dell'azione.

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Il controller è completamente wireless e integra una batteria ricaricabile capace di offrire fino a 40 ore di autonomia con una singola carica.

La connessione senza fili garantisce inoltre una portata fino a 9 metri, offrendo libertà di movimento durante il gioco. I comandi di movimento integrati aumentano il coinvolgimento grazie a una gestione più naturale delle azioni. Inoltre, i due pulsanti posteriori programmabili permettono di personalizzare i comandi.

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