Il controller Turtle Beach per Switch 2 con licenza ufficiale Nintendo è in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del controller Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con licenza ufficiale: l'offerta prevede uno sconto del 25% per un costo finale di 44,99€ (minimo storico). Acquista il controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dal box qui sotto: Il controller per Nintendo Switch 2 offre un'esperienza di gioco evoluta, pensata per garantire precisione, comfort e una maggiore reattività durante ogni sessione. Le nuove levette TMR (Tunneling Magnetoresistance) assicurano movimenti più accurati rispetto ai sistemi tradizionali, riducendo il rischio di drift e offrendo prestazioni affidabili anche dopo un utilizzo prolungato.