Il controller Turtle Beach per Switch 2 con licenza ufficiale Nintendo è in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del controller Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con licenza ufficiale: l'offerta prevede uno sconto del 25% per un costo finale di 44,99€ (minimo storico). Acquista il controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dal box qui sotto: Il controller per Nintendo Switch 2 offre un'esperienza di gioco evoluta, pensata per garantire precisione, comfort e una maggiore reattività durante ogni sessione. Le nuove levette TMR (Tunneling Magnetoresistance) assicurano movimenti più accurati rispetto ai sistemi tradizionali, riducendo il rischio di drift e offrendo prestazioni affidabili anche dopo un utilizzo prolungato.
Ulteriori dettagli sul controller
Tra le caratteristiche più interessanti troviamo il pulsante C dedicato a GameChat, che permette di accedere rapidamente alle funzioni di comunicazione senza dover interrompere la partita. Questa soluzione rende più semplice interagire con gli altri giocatori mantenendo sempre il controllo dell'azione.
Il controller è completamente wireless e integra una batteria ricaricabile capace di offrire fino a 40 ore di autonomia con una singola carica.
La connessione senza fili garantisce inoltre una portata fino a 9 metri, offrendo libertà di movimento durante il gioco. I comandi di movimento integrati aumentano il coinvolgimento grazie a una gestione più naturale delle azioni. Inoltre, i due pulsanti posteriori programmabili permettono di personalizzare i comandi.