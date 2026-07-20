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L'IA è un cavallo di Troia in cui i greci sono ben visibili a tutti, per il regista dell'Odissea

Durante un'intervista per il lancio del suo nuovo film L'Odissea, il cineasta premio Oscar ha analizzato la diffidenza generale nei confronti dell'IA, definendola una reazione sana e necessaria.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/07/2026
Il cavallo di Troia del film di Nolan

Attualmente impegnato nel tour promozionale per l'uscita del suo prossimo film, Odissea, il regista Christopher Nolan è tornato a parlare del rapporto tra il grande pubblico e l'intelligenza artificiale. Durante un'intervista rilasciata al canale YouTube HugoDécrypte - Grands formats, il cineasta premio Oscar ha offerto una disamina critica e misurata sulla percezione di questa tecnologia, utilizzando una metafora a tema con il film.

Il Cavallo di Troia

Nolan ha infatti paragonato l'IA al Cavallo di Troia: "Penso che l'IA sia un cavallo di Troia in cui tutti sanno che ci sono dentro i greci", ha affermato il regista. "È un cavallo trasparente. È fatto di vetro. Tutti possono vedere cosa succede all'interno".

Secondo Nolan, l'elemento più rilevante dell'attuale panorama tecnologico non è tanto lo sviluppo dell'IA in sé, quanto la reazione che sta suscitando. "Non ho mai visto una tecnologia avanzare così rapidamente ed essere così respinta dal pubblico", ha osservato. "Il sospetto di tutti al riguardo è così estremo, in particolare tra i giovani".

Gli incassi di Odissea superano le aspettative, è la migliore apertura della carriera di Christopher Nolan Gli incassi di Odissea superano le aspettative, è la migliore apertura della carriera di Christopher Nolan

Lungi dal condannare questa chiusura, Nolan la ritiene un approccio corretto di fronte a innovazioni di tale portata: "Credo sia uno scetticismo molto sano, perché la tecnologia ci darà sempre grandi doni... ma deve essere analizzata con scetticismo. E anche le motivazioni delle persone che ce la offrono devono essere viste con scetticismo". Solo attraverso questo filtro critico, ha concluso il regista, "otterremo il meglio da una nuova tecnologia, piuttosto che avere la cieca fiducia che tutto andrà alla grande".

#Tecnologia
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