Gli incassi di Odissea superano le aspettative, è fra i migliori debutti del 2026

Gli incassi di Odissea hanno superato le aspettative: nella sola giornata di venerdì il film diretto da Christopher Nolan ha totalizzato 51,2 milioni di dollari, il che dovrebbe tradursi in un'apertura da oltre 120 milioni di dollari negli Stati Uniti e 258 milioni a livello internazionale.

Secondo le stime, la trasposizione del poema omerico è destinata a imporsi come il debutto di maggior successo del 2026 per quanto riguarda le produzioni live action, posizionandosi subito dietro i 159 milioni incassati da Toy Story 5 e i 131 milioni incassati da Super Mario Galaxy: il film.

La stessa Universal Pictures puntava su di un risultato compreso fra gli 85 e i 100 milioni di dollari negli Stati Uniti, a fronte di un budget produttivo pari a circa 250 milioni di dollari che, a questo punto, immaginiamo verrà recuperato piuttosto in fretta.

È interessante notare che, considerando soltanto le pellicole con classificazione R, dunque vietate ai minori, Odissea si posiziona al primo posto assoluto nel 2026 e potrebbe imporsi come la più grande apertura di sempre per un titolo R-rated distribuito da Universal.