Odissea, la recensione: Christopher Nolan riesce a domare Omero?

Quello tra l'Odissea e il cinema e la televisione è uno dei flirt più antichi e duraturi della settima arte. Dagli sceneggiati RAI alle pellicole che hanno preso ispirazione anche solo di striscio dal poema sul re di Itaca, la fiamma della passione tra il capolavoro di Omero e l'audiovisivo non si è mai spenta nel corso dei decenni, assumendo forme differenti e proponendosi spesso attraverso reinterpretazioni del tutto personali.

Come tutti ben sappiamo, Christopher Nolan ha deciso di unirsi a questa affollata festa, e lo ha fatto con una trasposizione cinematografica che per mesi si è trascinata dietro un ingombrante bagaglio di rumor, curiosità e pregiudizi da parte di una fetta consistente di pubblico e stampa.

A dirla davvero tutta - complice il massiccio e prevedibile tam-tam mediatico che l'ha accompagnata - quella del regista di Interstellar e Inception è anche un'opera ammantata di un'aura mitologica capace di fare promozione pubblicitaria quasi da sola, e che il 16 luglio ha condotto la nave fino al porto delle sale italiane. Ulisse, dunque, ce l'ha fatta. Ma come? È arrivato a casa sano e salvo oppure malconcio, stritolato dal peso della sua stessa ambizione di voler sfidare gli dèi?