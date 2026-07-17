Xbox ha ricevuto un grosso aggiornamento con 12 nuove caratteristiche e funzionalità per tutti

Dopo aver effettuato il consueto periodo di test presso gli iscritti al programma Insider, Microsoft ha pubblicato un grosso aggiornamento pubblico per Xbox che introduce circa 12 nuove caratteristiche e funzionalità ora disponibili per tutti gli utenti.

Si tratta di novità che erano già state presentate in precedenza ma che ora sono effettivamente disponibili per tutti gli utenti, laddove prima si limitavano a una diffusione in beta per gli iscritti ai vari ring di prova anticipata organizzati da Microsoft, e si va dall'aumento dei caratteri per la Gamertag a numerose novità applicate all'interfaccia di Xbox Series X|S.

Il rollout dell'aggiornamento è partito nelle ore scorse e dovrebbe risultare disponibile a tutti, a questo punto, pur con alcune differenze nella tempistica di pubblicazione regionale.