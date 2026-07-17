Xbox ha ricevuto un grosso aggiornamento con 12 nuove caratteristiche e funzionalità per tutti

Dopo aver effettuato il consueto periodo di test presso gli iscritti al programma Insider, Microsoft ha pubblicato un grosso aggiornamento pubblico per Xbox che introduce circa 12 nuove caratteristiche e funzionalità ora disponibili per tutti gli utenti.
Si tratta di novità che erano già state presentate in precedenza ma che ora sono effettivamente disponibili per tutti gli utenti, laddove prima si limitavano a una diffusione in beta per gli iscritti ai vari ring di prova anticipata organizzati da Microsoft, e si va dall'aumento dei caratteri per la Gamertag a numerose novità applicate all'interfaccia di Xbox Series X|S.
Il rollout dell'aggiornamento è partito nelle ore scorse e dovrebbe risultare disponibile a tutti, a questo punto, pur con alcune differenze nella tempistica di pubblicazione regionale.
Le 12 novità introdotte
Si tratta di un update di notevoli dimensioni, soprattutto perché comprende una grande quantità di novità: seppure marginali, queste contribuiscono a un miglioramento generale della qualità della vita per gli utenti, e arrivano tutte insieme a fornire diverse evoluzioni in contemporanea.
Oltre a queste novità, l'update effettua anche alcuni aggiustamenti specifici come correzione di problemi riguardanti l'elenco "I miei giochi e app", la navigazione e il corretto caricamento dell'elenco degli obiettivi.
Questi sono dunque le 12 novità principali introdotte dal grosso aggiornamento a Xbox disponibile in queste ore:
- Gamertag più lunghe, da 12 a 15 caratteri
- Un nuovo modo di visualizzare la lista "i miei giochi e app"
- Nuove opzioni di colore per la personalizzazione
- Note di rilascio dell'aggiornamento della console: novità e miglioramenti
- Possibilità di trovare più facilmente gli amici in comune
- Personalizzazione della console anche offline
- Possibilità di aggiungere un titolo alla lista dei desideri direttamente dalla scheda gioco
- L'app Accessori Xbox ora mostra il proprio controller specifico
- Accesso più semplice alle impostazioni di Home, Giochi e App
- Possibilità di giocare tramite cloud quando i giochi necessitano di aggiornamenti
- Indicatore di problemi sulla rete Xbox aggiornato
- Grafica migliorata per gli obiettivi Xbox 360
In generale, ci sono stati molti aggiornamenti all'interfaccia e alla possibilità di personalizzazione, rendendo anche più agevole la navigazione tra i contenuti della console e dello store.