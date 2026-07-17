Qualità audio al top con le cuffie Sony over-ear in promo su AliExpress: applica il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie Sony tramite l'applicazione del codice sconto ITVS045 dal valore di 45€ per un costo totale e finale di 319,99€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 22 e il 27 luglio.
Le cuffie Sony WH-1000XM6 rappresentano una soluzione avanzata per chi cerca un'esperienza audio di alta qualità unita a comfort e tecnologia intelligente. Il sistema di cancellazione del rumore è gestito dal processore QN3 con tecnologia HD Noise Cancelling, che lavora insieme a un sistema composto da 12 microfoni per adattare automaticamente l'eliminazione dei suoni esterni.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
La funzione di ottimizzazione NC adattiva migliora continuamente le prestazioni della cancellazione del rumore, mentre la modalità Suono Ambientale Automatica permette di mantenere il contatto con ciò che accade intorno senza dover rimuovere le cuffie.
Dal punto di vista sonoro, le WH-1000XM6 offrono un audio premium sviluppato con il contributo di professionisti del settore musicale. L'unità driver dedicata utilizza una struttura con cupola in fibra di carbonio ad alta rigidità e una bobina mobile progettata per garantire una riproduzione precisa e naturale delle frequenze.
Le cuffie supportano l'audio ad alta risoluzione, sia tramite connessione cablata sia wireless, e includono la tecnologia di upmix audio 360 Reality per un'esperienza più immersiva. Per quanto riguarda la connettività, dispongono di connessione multipunto per passare facilmente tra più dispositivi.