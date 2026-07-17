Qualità audio al top con le cuffie Sony over-ear in promo su AliExpress: applica il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie Sony tramite l'applicazione del codice sconto ITVS045 dal valore di 45€ per un costo totale e finale di 319,99€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 22 e il 27 luglio.

Le cuffie Sony WH-1000XM6 rappresentano una soluzione avanzata per chi cerca un'esperienza audio di alta qualità unita a comfort e tecnologia intelligente. Il sistema di cancellazione del rumore è gestito dal processore QN3 con tecnologia HD Noise Cancelling, che lavora insieme a un sistema composto da 12 microfoni per adattare automaticamente l'eliminazione dei suoni esterni.