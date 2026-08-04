Un nuovo Fallout da Obsidian e Josh Sawyer avrebbe la benedizione di Chris Avellone

È piuttosto raro che Chris Avellone, leggendario sceneggiatore e sviluppatore di numerosi giochi di ruolo classici e co-fondatore di Obsidian, abbia qualcosa di veramente positivo da dire sulla sua ex-compagnia, considerando che sembrano esserci stati diversi strascichi non proprio positivi, dunque emerge particolarmente il suo entusiasmo per un nuovo Fallout di Obsidian guidato da Josh Sawyer, in particolare con il ritorno di John Gonzalez.

Avellone ha riferito al canale YouTube The 41st Precinct che un progetto di Fallout affidato a Obsidian e guidato da Sawyer, in particolare con la sceneggiatura affidata a Gonzalez sarebbe "ottimo per Obisidian" e "anche per Bethesda, in tanti modi", ha riferito, spiegando di confidare pienamente nelle capacità del suo ex-collega e anche di altri pezzi storici all'interno del team.

Ricordiamo che Bethesda stessa ha confermato di recente l'esistenza di Fallout 5, dei remaster di Fallout 3 e New Vegas e un nuovo capitolo in collaborazione con Obsidian, il quale secondo alcune voci sarebbe diretto da Josh Sawyer, uno dei principali sceneggiatori e designer di Icewind Dale, Fallout: New Vegas, director della serie Pillars of Eternity e più recentemente di Pentiment.