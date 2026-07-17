Il Fallout di Obsidian pare sia in lavorazione da tempo, c'è grande rispetto da parte di Bethesda

Come abbiamo visto, Bethesda ha confermato Fallout 5, i remaster di Fallout 3 e New Vegas e un nuovo progetto con Obsidian all'interno della serie, e il giornalista Jez Corden di Windows Central ha approfondito maggiormente quest'ultimo aspetto con un paio di informazioni interessanti.

Oggi Bethesda ha chiarito un po' di cose per quanto riguarda i suoi piani a lungo termine, annunciando anche un'intensa roadmap sulla serie Fallout : in questo contesto, veniamo a sapere alcuni retroscena sul nuovo gioco di Obsidian che a quanto pare è in lavorazione già da tempo e sul rapporto con Bethesda .

In sviluppo già da due anni?

Nell'articolo, Corden si riferisce ad alcune informazioni che avrebbe ricevuto direttamente da fonti all'interno del team, il quale starebbe lavorando già da tempo al progetto: in sostanza, Obsidian avrebbe "costruito un prototipo del suo Fallout per circa due anni, in attesa del via libera per la collaborazione con Bethesda".

Con il CEO di Xbox, Asha Sharma, che sembra decisamente intenzionata ad accelerare i tempi sullo sviluppo di giochi nelle principali serie del catalogo Xbox, dove rientra ovviamente anche Fallout, l'idea è che questo progetto possa ora entrare a pieno regime con il supporto di Bethesda.

D'altra parte, i rapporti tra i due team sembrano essere ottimi, come riferito dallo stesso Todd Howard in un'intervista pubblicata da Windows Central, nella quale aveva smentito l'idea di una mancata volontà di affidare ad altri la serie in questione: "Apprezzo alcune delle chiacchiere dei fan, ma dietro le quinte c'è un enorme rispetto reciproco", ha riferito Howard su Obsidian e Bethesda.

"Ci chiediamo sempre se sia possibile trovare un modo per collaborare nel modo giusto. E quando si presentano queste occasioni, penso che il franchise sia da considerare nel suo complesso".

Dunque "Siamo super emozionati per questa opportunità di collaborare", ha confermato Howard, il quale però non ha approfondito l'entità di questo nuovo progetto, senza rispondere alla domanda sul fatto di poter prendere in considerazione direzioni o impostazioni diverse dal solito, magari in stile CRPG o tattico-isometrico, ma lasciando aperte diverse possibilità.

In ogni caso, considerando l'efficienza dimostrata da Obsidian in termini di tempo di sviluppo, è possibile che si torni a parlare del loro Fallout ben prima di Fallout 5. Considerando peraltro che anche Tim Cain, tra i creatori dell'originale, è tornato a lavorare in maniera più regolare all'interno di Obsidian, possiamo immaginare che sia una firma di enorme importanza da aggiungere al progetto, che secondo le voci di corridoio dovrebbe essere guidato da Josh Sawyer.