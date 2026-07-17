Kindle Unlimited è gratis per 2 mesi: recupera la saga di Percy Jackson e tanti altri ebook

Se ami leggere, puoi sfruttare la nuova promo di Kindle Unlimited , disponibile gratis per ben due mesi. Successivamente, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo in qualsiasi momento e senza impegno. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. I vantaggi di Kindle Unlimited sono diversi e potrai recuperare una serie di romanzi imperdibili, a partire dal genere fantasy alle opzioni più nerd dedicate a giocatori e non solo. Vediamo ulteriori dettagli di seguito, affinché tu possa valutare cosa fare.

Offerta per un periodo limitato

Come ti abbiamo anticipato, Kindle Unlimited offre un catalogo ricchissimo di eBook di ogni genere, in grado di soddisfare ogni tua esigenza. Ad esempio, puoi recuperare la saga di Percy Jackson, se ami i fantasy, oppure Harry Potter e i fumetti di Paul Tobin legati all'universo di The Witcher. Non è tutto, perché troverai anche LitRPG come Dungeon Crawler Carl, un'avventura che combina narrativa e meccaniche e ambienti tipici dei giochi di ruolo, come missioni, punti esperienza, obiettivi e altro ancora.

Kindle Unlimited

L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.