REDMAGIC Astra 2 Gaming, la recensione del tablet Android con raffreddamento a liquido

A un anno esatto dal lancio del REDMAGIC Astra Gaming Tablet, che ci aveva convinto grazie al drastico ridimensionamento rispetto al capostipite Nova, l'azienda cinese specializzata in dispositivi da gaming torna sul mercato dei tablet Android. In questa recensione del REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet scopriremo come non si tratti di un aggiornamento soltanto cosmetico: oltre al nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il vero protagonista di questa generazione è un sistema di raffreddamento a liquido che consente di fare a meno delle ventole montate sui precedenti modelli.
Il prezzo di listino, però, è la prima cosa che salta all'occhio: REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet parte da 699 Euro per il taglio 12/256 GB e sale a 799 Euro per quello 16/512 GB, con un aumento consistente rispetto ai 499 e 649 Euro richiesti rispettivamente per le stesse configurazioni del predecessore. Un rincaro figlio del momento critico del mercato, ma che impatta sulla valutazione dell'esponente di un brand che ha sempre puntato molto sul rapporto qualità/prezzo.
Caratteristiche tecniche del REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet
REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet monta il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il SoC più recente della gamma Qualcomm, con CPU Oryon di terza generazione costruito su processo a 3 nanometri e abbinato a una GPU Adreno 840. Secondo i dati dichiarati da REDMAGIC, rispetto al precedente il nuovo chipset garantisce il 35% di consumi energetici in meno, con incrementi nell'ordine del 23% per le prestazioni grafiche e del 20% nella velocità complessiva.
Il chip resta affiancato dal coprocessore proprietario REDMAGIC RedCore R4, che si occupa della super risoluzione 2K, degli effetti in-game personalizzabili e della gestione intelligente dei consumi. A questo si aggiunge il motore di ottimizzazione software Energy Cube 3.0 x Snapdragon Elite Gaming, che secondo l'azienda distribuisce in tempo reale le risorse di CPU, GPU, memoria, raffreddamento e touch in base allo scenario di gioco, con un guadagno dichiarato del 12% sui consumi e del 40% sulle prestazioni in scenari complessi.
Per quanto riguarda le memorie, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet è disponibile nei tagli 12/256 GB e 16/512 GB, con RAM di tipo LPDDR5T e spazio d'archiviazione UFS 4.1 Pro. Stessa eccellente dotazione dello scorso anno, ma va segnalata la piccola nota dolente della sparizione del taglio top di gamma da 24 GB di RAM e 1 TB di storage che evidentemente avrebbe fatto lievitare in maniera eccessiva i costi.
Parlando di connettività, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet aggiorna il Bluetooth alla versione 6.0 mentre conferma l'assenza di supporto alle SIM per la connessione dati mobile, in continuità con la scelta del predecessore. Presente anche la porta USB-C 3.2 Gen 2 con supporto USB On-The-Go, per collegare direttamente periferiche esterne come chiavette, tastiere o mouse senza bisogno di un computer a fare da tramite. Sul lato sinistro del tablet trova inoltre posto una seconda porta USB-C (questa di tipo 2.0) pensata sia per collegare degli auricolari cablati sia per tenere il dispositivo in carica senza intralciare le mani mentre si gioca in orizzontale.
Sul fronte del raffreddamento, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet introduce il sistema AquaCore Cooling System 2.0, che porta per la prima volta un vero raffreddamento a liquido su un tablet prodotto in serie, una soluzione già introdotta in ambito mobile da REDMAGIC 11 Pro.
Il liquido utilizzato è lo stesso fluido fluorurato impiegato nei server AI, capace secondo l'azienda di restare stabile ed efficiente anche a temperature sotto lo zero, mentre il sistema nel suo complesso è dichiarato a tenuta stagna, non conduttivo e in grado di operare tra -40°C e 70°C.
Rispetto al predecessore, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet abbandona dunque la ventola a favore del solo circuito a liquido, affiancato da una camera di vapore maggiorata e da una nuova generazione di metallo liquido per trasferire più rapidamente il calore generato dal chipset.
Non cambia invece la dotazione di accessori, scarna come quella del precedente modello: all'interno della confezione è dunque presente solo un cavo USB-C.
Scheda tecnica REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet
- Dimensioni: 207.1 x 134.2 x 6.9 mm
- Peso: 363 grammi
- Display:
- OLED da 9.06"
- Risoluzione 2400 x 1504
- Refresh rate a 185 Hz
- Touch sampling rate a 300 Hz (istantaneo 2000 Hz)
- Luminosità di picco 1600 nit
- Aspect Ratio 16:10
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB di tipo LPDDR5T
- Storage: 256/512 GB di tipo UFS 4.1 Pro
- Fotocamera posteriore:
- Principale Wide 13 MP
- Fotocamera frontale:
- Principale Wide 9 MP
- Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
- Bluetooth: 6.0
- Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Sensore Hall, Luce ambientale, Impronta Digitale
- Resistenza agli elementi: Certificazione IP54
-
- Colori:
- Eclipse
- Starfrost
- Batteria: 8300 mAh
- Prezzo:
- 12 GB RAM + 256 GB Storage | 699 €
- 16 GB RAM + 512 GB Storage | 799 €
Design
Sotto il profilo estetico, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet mantiene l'impostazione compatta introdotta dal predecessore, con dimensioni di 207.1 x 134.2 x 6.9 mm di fatto identiche e un peso che scende ulteriormente, da 370 a 363 grammi. Poca roba sulla carta, ma percepibile nell'uso quotidiano di un dispositivo che punta anche sulla portabilità.
Il retro continua a proporre la fascia posteriore con logo REDMAGIC e illuminazione RGB personalizzabile, stavolta con un design completamente piatto e privo di bump per la fotocamera: tutti gli elementi sono integrati a filo nella scocca in alluminio aeronautico, con una finestra in vetro che consente di vedere i canali del liquido di raffreddamento.
Sul fronte, a farla da padrone è il grande pannello OLED da 9.06 pollici, racchiuso da cornici sottili e simmetriche che lasciano spazio solo alla fotocamera anteriore, alloggiata in un foro discreto posizionato sulla cornice destra: una scelta pensata evidentemente per non intralciare la visuale durante il gioco in orizzontale, quando il foro finisce ai margini dell'inquadratura o dietro le dita di chi impugna il tablet.
Il dispositivo è disponibile in due colorazioni, Eclipse (nero) e Starfrost (argento) e la disposizione degli elementi è la consueta con in alto lo speaker e il tasto di accensione che integra il lettore per le impronte digitali, in basso l'altro altoparlante e la porta USB-C principale, mentre il lato sinistro ospita solo la porta USB secondaria; sulla destra troviamo il bilanciere per il volume e il ritorno del caratteristico slider rosso che serve a lanciare la modalità Gioco ma che può essere configurato per altre funzionalità.
Tra le new entry più interessanti c'è la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d'acqua, un dettaglio che il modello precedente non vantava e che è sempre ben accetto su un dispositivo pensato per sessioni di gioco prolungate, magari lontano dalla scrivania.
Display
Il pannello di REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet resta un OLED da 9.06 pollici con risoluzione 2.400 x 1.504 pixel (2.4K) e rapporto 16:10, racchiuso da cornici simmetriche da 4.9 mm che garantiscono un rapporto schermo-corpo del 90.1%, in linea con quanto visto sul modello precedente.
Il salto generazionale si vede nel refresh rate, che passa da 165 a 185 Hz, e nella luminosità di picco, dichiarata sempre in 1.600 nit ma ora affiancata dalla certificazione SGS per la protezione dagli occhi e dalla presenza di un vetro Corning Gorilla Glass 3 a proteggere la superficie, dettaglio che sul modello 2025 non era stato specificato.
La vera novità, riguarda la risposta al tocco: REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet è infatti il primo tablet della categoria ad adottare un chip touch Synaptics di nuova generazione, che promette tempi di risposta più rapidi, maggiore precisione e un controllo più stabile anche con le mani sudate, con un touch sampling rate medio di 300 Hz e di picco fino a 2.000 Hz (contro i 240 Hz medi dichiarati per il modello precedente).
Per quanto riguarda lo streaming, la certificazione Widevine L1 si traduce in qualità Full HD su piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+, anche se manca il supporto per i formati HDR10+ e Dolby Vision.
Fotocamere
Sul fronte fotografico REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet non cambia sostanzialmente rotta rispetto al predecessore, confermando una fotocamera posteriore da 13 MP e una anteriore da 9 MP, in continuità con la scelta - del tutto sensata per la categoria - di non rincorrere sensori sovradimensionati su un prodotto che di certo non nasce per fotografare.
La novità principale riguarda la fotocamera frontale, che monta il nuovo sensore OV08X con un'ottica di appena 1.9 mm di diametro, che REDMAGIC rivendica come la più piccola mai vista su un tablet: un dettaglio che si traduce in un foro sulla cornice meno invasivo e in selfie e videochiamate più nitide grazie ai nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, che interessano anche il comparto posteriore.
Inalterata rispetto al passato la componente video, con la fotocamera posteriore che arriva al massimo a 4K a 30 FPS e la frontale che si ferma a 1080p a 30 FPS: valori sufficienti per streaming o videoconferenze, di fatto gli unici ambiti nei quali ha senso registrare filmati con un tablet.
Batteria
La batteria cresce leggermente rispetto al modello precedente, passando da 8.200 a 8.300 mAh, con supporto alla ricarica rapida dichiarata fino a 75 W tramite la doppia porta USB-C: un valore che, va detto, scende rispetto agli 80 W del caricabatterie in dotazione con REDMAGIC Astra Gaming Tablet, anche se il tempo di ricarica completa tramite si mantiene comunque sotto i 60 minuti. La vera novità è la ricarica bidirezionale, una prima assoluta per la gamma REDMAGIC, che consente al tablet di dare energia ad altri dispositivi.
Secondo i dati forniti dall'azienda, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet garantisce oltre 9 ore di utilizzo quotidiano medio o di gioco continuativo e poco più di 27 giorni di stand-by: numeri che ci sentiamo sostanzialmente di confermare nella nostra esperienza e che certificano l'eccellente autonomia del dispositivo nonostante il suo hardware di primissimo livello.
Videogiochi e prestazioni
REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet fa girare ovviamente i titoli mobile al massimo della qualità e del frame rate, offrendo al contempo il solito set di strumenti dedicati al gaming, con qualche piccolo aggiornamento.
La modalità Game Space mantiene l'impostazione vista sui modelli precedenti, e questo non è propriamente un bene visto il bisogno che obiettivamente avrebbe di una rinfrescata: racchiude al suo interno funzioni che vanno dall'hub per il lancio dei giochi, al centro di controllo per notifiche e catture, alla libreria di plugin e a un pacchetto di funzioni AI che affiancano l'integrazione di base di Google Gemini.
Fa il suo ritorno anche la piattaforma Gravity X per collegare tastiera, mouse o controller Bluetooth e per effettuare lo screen mirroring su un monitor esterno, sia via cavo sia in wireless tramite l'app SmartCast Studio. Una new entry riguarda invece l'uscita DisplayPort via USB-C, che ora supporta risoluzioni fino a 8K a 60 FPS o 4K a 144 FPS su schermi esterni.
Sul fronte delle prestazioni pure, i benchmark sintetici di REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet certificano la netta superiorità del dispositivo rispetto al predecessore e a sostanzialmente gran parte dei tablet Android di fascia alta: anche fermandosi al solo valore di 4.071.410 punti su AnTuTu, appare evidente come gli incrementi percentuali diffusi dal produttore cinese trovino effettivo riscontro anche nell'utilizzo reale. Più interessante, alla luce del nuovo sistema di raffreddamento a liquido, è il risultato degli stress test per valutare la tenuta delle prestazioni sotto carico prolungato: in WildLife Extreme il loop migliore ha totalizzato 6.419 punti, quello peggiore si è fermato a 3.024, per una stabilità finale del 47.1%, con temperature che sono comunque rimaste contenute, salendo dai 35°C ai 42°C nel corso della prova. Il frame rate è arrivato a toccare punte di 53 FPS ma è sceso fino a un minimo di 13 FPS quando il thermal throttling si è fatto sentire, un comportamento che ridimensiona parzialmente l'entusiasmo per l'AquaCore Cooling System 2.0: le temperature sono rimaste sotto controllo, ma le prestazioni non si sono mantenute costanti nel tempo, complice probabilmente una gestione dei consumi tarata più sull'efficienza energetica che sul mantenimento del picco prestazionale.
Esperienza d'uso
Le dimensioni compatte di REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet restano uno dei suoi maggiori punti di forza nell'uso quotidiano: il tablet si maneggia con relativa facilità anche con una sola mano, cosa non scontata per un dispositivo con un display da oltre 9 pollici, e si infila senza troppi patemi in uno zaino o in una borsa.
Le misure ridotte agevolano anche il raggiungimento del sensore di impronte digitali, integrato nel tasto di accensione e affiancato dal riconoscimento facciale: entrambi i metodi di sblocco si dimostrano rapidi, anche se la mappatura del volto resta un sistema 2D, più utile come comodità accessoria che come reale misura di sicurezza.
A livello software, il dispositivo arriva con REDMAGIC OS 11.5 basato su Android 16, che secondo l'azienda introduce anche un'esperienza di interconnessione multi-dispositivo più curata. Nell'uso concreto però, l'interfaccia conferma gli stessi, identici limiti che avevamo già segnalato sul modello precedente e sostanzialmente su tutta la gamma del produttore cinese, sintetizzabili in un'estetica che lascia un po' a desiderare, in una ricchezza di funzioni non al livello dei top di gamma e in traduzioni spesso zoppicanti.
Una novità di cui non si sentiva la mancanza è il bloatware, con tante app preinstallate (prevalentemente videogiochi di bassa lega) che costringono a un'iniziale operazione di pulizia.
Resta poi piuttosto nebuloso, come da tradizione REDMAGIC, il programma di aggiornamenti software: l'azienda parla genericamente di 5 anni di supporto, senza però specificare quanti major update di Android o quanti anni di patch di sicurezza siano effettivamente garantiti, un dettaglio che invece i principali produttori Android dichiarano ormai con puntualità.
Conclusioni
Multiplayer.it
8.0
Sulla carta, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet è un aggiornamento sensato e per certi versi coraggioso rispetto al modello dello scorso anno: il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il display OLED più rapido, la batteria più capiente con ricarica bidirezionale e il debutto del raffreddamento a liquido su un tablet sono tutti elementi che vanno nella direzione giusta. Sul giudizio complessivo incide inevitabilmente la questione del prezzo, con 699 Euro per il taglio 12/256 GB e 799 Euro per quello 16/512 GB che rappresentano un aumento netto rispetto al recente passato. REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet è dunque tecnicamente più maturo, ma perde parte di quell'aggressività sul rapporto qualità-prezzo che aveva contribuito a rendere interessante il predecessore, del quale invece conserva gli stessi, vecchi limiti software.
PRO
- Hardware di primo livello e prestazioni top
- Batteria capiente e ricarica bidirezionale
- Dimensioni compatte e maneggevoli
CONTRO
- Notevole aumento di prezzo rispetto al predecessore
- Il software è sempre un punto debole
- Il raffreddamento a liquido funziona ma non fa miracoli