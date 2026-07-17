REDMAGIC Astra 2 Gaming, la recensione del tablet Android con raffreddamento a liquido

Il prezzo di listino, però, è la prima cosa che salta all'occhio: REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet parte da 699 Euro per il taglio 12/256 GB e sale a 799 Euro per quello 16/512 GB , con un aumento consistente rispetto ai 499 e 649 Euro richiesti rispettivamente per le stesse configurazioni del predecessore. Un rincaro figlio del momento critico del mercato, ma che impatta sulla valutazione dell'esponente di un brand che ha sempre puntato molto sul rapporto qualità/prezzo.

A un anno esatto dal lancio del REDMAGIC Astra Gaming Tablet, che ci aveva convinto grazie al drastico ridimensionamento rispetto al capostipite Nova, l'azienda cinese specializzata in dispositivi da gaming torna sul mercato dei tablet Android. In questa recensione del REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet scopriremo come non si tratti di un aggiornamento soltanto cosmetico: oltre al nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il vero protagonista di questa generazione è un sistema di raffreddamento a liquido che consente di fare a meno delle ventole montate sui precedenti modelli.

Sul fronte del raffreddamento, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet introduce il sistema AquaCore Cooling System 2.0, che porta per la prima volta un vero raffreddamento a liquido su un tablet prodotto in serie, una soluzione già introdotta in ambito mobile da REDMAGIC 11 Pro. Il liquido utilizzato è lo stesso fluido fluorurato impiegato nei server AI, capace secondo l'azienda di restare stabile ed efficiente anche a temperature sotto lo zero, mentre il sistema nel suo complesso è dichiarato a tenuta stagna, non conduttivo e in grado di operare tra -40°C e 70°C. Rispetto al predecessore, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet abbandona dunque la ventola a favore del solo circuito a liquido, affiancato da una camera di vapore maggiorata e da una nuova generazione di metallo liquido per trasferire più rapidamente il calore generato dal chipset.

Parlando di connettività, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet aggiorna il Bluetooth alla versione 6.0 mentre conferma l'assenza di supporto alle SIM per la connessione dati mobile, in continuità con la scelta del predecessore. Presente anche la porta USB-C 3.2 Gen 2 con supporto USB On-The-Go, per collegare direttamente periferiche esterne come chiavette, tastiere o mouse senza bisogno di un computer a fare da tramite. Sul lato sinistro del tablet trova inoltre posto una seconda porta USB-C (questa di tipo 2.0) pensata sia per collegare degli auricolari cablati sia per tenere il dispositivo in carica senza intralciare le mani mentre si gioca in orizzontale.

Per quanto riguarda le memorie, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet è disponibile nei tagli 12/256 GB e 16/512 GB, con RAM di tipo LPDDR5T e spazio d'archiviazione UFS 4.1 Pro. Stessa eccellente dotazione dello scorso anno, ma va segnalata la piccola nota dolente della sparizione del taglio top di gamma da 24 GB di RAM e 1 TB di storage che evidentemente avrebbe fatto lievitare in maniera eccessiva i costi.

Il chip resta affiancato dal coprocessore proprietario REDMAGIC RedCore R4 , che si occupa della super risoluzione 2K, degli effetti in-game personalizzabili e della gestione intelligente dei consumi. A questo si aggiunge il motore di ottimizzazione software Energy Cube 3.0 x Snapdragon Elite Gaming, che secondo l'azienda distribuisce in tempo reale le risorse di CPU, GPU, memoria, raffreddamento e touch in base allo scenario di gioco, con un guadagno dichiarato del 12% sui consumi e del 40% sulle prestazioni in scenari complessi.

REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet monta il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il SoC più recente della gamma Qualcomm , con CPU Oryon di terza generazione costruito su processo a 3 nanometri e abbinato a una GPU Adreno 840. Secondo i dati dichiarati da REDMAGIC, rispetto al precedente il nuovo chipset garantisce il 35% di consumi energetici in meno, con incrementi nell'ordine del 23% per le prestazioni grafiche e del 20% nella velocità complessiva.

Design

Sotto il profilo estetico, REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet mantiene l'impostazione compatta introdotta dal predecessore, con dimensioni di 207.1 x 134.2 x 6.9 mm di fatto identiche e un peso che scende ulteriormente, da 370 a 363 grammi. Poca roba sulla carta, ma percepibile nell'uso quotidiano di un dispositivo che punta anche sulla portabilità.

Il retro di REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet è perfettamente piatto

Il retro continua a proporre la fascia posteriore con logo REDMAGIC e illuminazione RGB personalizzabile, stavolta con un design completamente piatto e privo di bump per la fotocamera: tutti gli elementi sono integrati a filo nella scocca in alluminio aeronautico, con una finestra in vetro che consente di vedere i canali del liquido di raffreddamento.

Sul fronte, a farla da padrone è il grande pannello OLED da 9.06 pollici, racchiuso da cornici sottili e simmetriche che lasciano spazio solo alla fotocamera anteriore, alloggiata in un foro discreto posizionato sulla cornice destra: una scelta pensata evidentemente per non intralciare la visuale durante il gioco in orizzontale, quando il foro finisce ai margini dell'inquadratura o dietro le dita di chi impugna il tablet.

Le dimensioni compatte di REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet sono anche stavolta un valore aggiunto

Il dispositivo è disponibile in due colorazioni, Eclipse (nero) e Starfrost (argento) e la disposizione degli elementi è la consueta con in alto lo speaker e il tasto di accensione che integra il lettore per le impronte digitali, in basso l'altro altoparlante e la porta USB-C principale, mentre il lato sinistro ospita solo la porta USB secondaria; sulla destra troviamo il bilanciere per il volume e il ritorno del caratteristico slider rosso che serve a lanciare la modalità Gioco ma che può essere configurato per altre funzionalità.

Tra le new entry più interessanti c'è la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d'acqua, un dettaglio che il modello precedente non vantava e che è sempre ben accetto su un dispositivo pensato per sessioni di gioco prolungate, magari lontano dalla scrivania.