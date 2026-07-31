Addio al bordo nero attorno allo schermo: TECNO mostra il primo smartphone con cornici a zero millimetri

Le cornici degli smartphone si sono assottigliate sempre di più fino a raggiungere una specie di limite insuperabile: il sottile bordo nero intorno al pannello presente anche nei modelli più costosi. TECNO vuole eliminare anche quest'ultimo elemento con un nuovo concept phone dotato di quello che l'azienda definisce un display con bordo da 0 mm.
Nelle immagini mostrate, infatti, lo schermo sembra raggiungere direttamente i margini del telaio, creando l'impressione che l'immagine galleggi nella mano. Il progetto non è ancora destinato alla vendita, ma anticipa alcune delle soluzioni che TECNO potrebbe applicare sui futuri dispositivi commerciali.
TECNO ripensa struttura e assemblaggio
Per ottenere questo risultato non sarebbe bastato ridurre ulteriormente lo spessore del bordo. TECNO afferma di aver modificato l'organizzazione dei componenti interni, la struttura del dispositivo e il sistema utilizzato per integrare il pannello nel telaio. La nuova tecnica di confezionamento dello schermo permetterebbe di nascondere quasi completamente l'area non attiva.
L'assenza di cornici consente di inserire un display leggermente più grande in una scocca delle stesse dimensioni. Il vantaggio dovrebbe risultare evidente soprattutto durante la riproduzione di video e nei videogiochi, dove l'immagine occupa una porzione maggiore della superficie frontale senza rendere il telefono più ingombrante.
Le immagini diffuse dal produttore mostrano il concept accanto a uno smartphone che sembra essere iPhone 17 Pro. Il confronto rende più visibile la differenza, anche se fotografie e filmati promozionali non permettono di valutare con precisione la presenza di eventuali bordi residui o le conseguenze sull'uso quotidiano.
TECNO sostiene di aver lavorato anche su fotocamere, sensibilità del touch, diffusione dell'audio e interfaccia. Portare lo schermo fino ai margini può infatti creare difficoltà nella gestione dei tocchi involontari, nell'integrazione dei sensori frontali e nella protezione del pannello dagli urti.
Il concept sarà mostrato al pubblico durante lo ShowStoppers di IFA 2026, in programma a settembre. Trattandosi di un concept, non abbiamo prezzi, specifiche complete o piani di produzione. La presentazione servirà soprattutto a capire se il bordo da 0 mm rappresenti una soluzione pronta per i dispositivi futuri o un esercizio di design destinato a restare in forma sperimentale. Un po' come lo smartphone con mille moduli aggiuntivi visto al MWC 2026 di Barcellona.