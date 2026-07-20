Google cambia i backup Android: ora occupano lo spazio dell'account Google

L'era dell'archiviazione cloud illimitata e gratuita su Android è ufficialmente giunta al capolinea. Attraverso una massiccia campagna di comunicazione via email avviata nelle ultime ore, Google ha iniziato a informare la propria platea di utenti in merito a un'imminente e radicale modifica nella gestione della memoria online. Nelle prossime settimane, tutti i dati di backup generati dagli smartphone e dai tablet Android cesseranno di essere gratuiti e inizieranno a intaccare direttamente la quota di spazio disponibile all'interno del proprio account Google.

La multinazionale di Mountain View ha seguito alla lettera le norme, distribuendo l'avviso con circa quarantacinque giorni di anticipo rispetto all'effettiva entrata in vigore della nuova politica tariffaria, concedendo così il tempo necessario per riorganizzare i propri archivi digitali.