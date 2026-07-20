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Mortal Kombat: Legacy Kollection per PS5 è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il picchiaduro Mortal Kombat: Legacy Kollection per PS5 con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/07/2026
Mortal Kombat: Legacy Kollection per PS5
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection
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Su Amazon è attualmente disponibile Mortal Kombat: Legacy Kollection per PS5 a 30,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'edizione speciale

Questa versione include diverse edizioni iconiche che ti permetteranno di vivere le origini di Mortal Kombat, dai classici arcade alle versioni per SNES e Sega Genesis. Inoltre, sono inclusi un documentario interattivo con contenuti approfonditi che raccontano la storia della saga e interviste esclusive (Ed Boon, John Tobias, Dan Forden e John Vogel).

Mortal Kombat
Mortal Kombat

Inoltre, potrai partecipare a battaglie online migliorate dal rollback netcode, progettato per mantenere la precisione di ogni attacco (anche con giocatori a grandi distanze). Insomma, se sei un appassionato o non hai ancora recuperato questi capitoli iconici, è l'occasione perfetta per farlo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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